Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę

Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167, z późn. zm.). Uregulowania określone tym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej, tj. od 28 lipca br. 38 zł, za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 Kodeksu pracy).

Tylko wówczas gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują - zgodnie z art. 775 § 5 Kodeksu pracy - należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

Wysokość diety ma wpływ na zwolnienia z PIT i ZUS

Zmiana wysokości należności z tytułu podróży służbowej z tytułu podróży służbowej wiąże się także ze zwolnieniami podatkowymi. W świetle bowiem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowego do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Do wysokości należności określonych przepisami ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej odwołują się także inne zwolnienia od podatku dochodowego, w tym:

diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

część przychodów osób posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z pracy lub dochody z tytułu stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 20, art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto, koszty uzyskania przychodów stanowią wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15, 16 i 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949, z późn. zm.) z wysokością diet i innych należności z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej powiązane są następujące wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w nowelizowanych przepisach (pkt 15),

część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w nowelizowanych przepisach z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pkt 16),

dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (pkt 18).

Co się zmieni?

Ponieważ diety i limity na nocleg w zagranicznej podróży służbowej nie były zmieniane od dnia 1 marca 2013 r., a także biorąc pod uwagę wystąpienia i postulaty pracowników oraz organizacji związkowych w rozporządzeniu podwyższono niektóre kwoty diet oraz limity na nocleg w czasie podróży zagranicznej, na podstawie propozycji przesłanej przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Ponadto, ustalono kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu, z uwagi, jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, na zgłaszaną potrzebę dodania tego państwa do załącznika przedmiotowego rozporządzenia. Należności przy podróży służbowej do Watykanu zostały ustalone w wysokości jak we Włoszech (dieta : 53 euro, a limit na nocleg: 192 euro). Dotychczas przy podróży służbowej do Watykanu stosowano kwoty przypisane dla państw innych niż wymienione w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia (dieta: 41 euro, a limit na nocleg: 140 euro), a które nie zostaną zmienione.

W celu zachowania przejrzystości załącznika, dodatkowo ustalono dla państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyna, San Marino, kwoty diet oraz limitów na nocleg, bez odwoływania się do innych państw.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego, w przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

za czas podróży przypadający przed 29 listopada 2022 r. - na podstawie przepisów dotychczasowych ("stare" kwoty diet i limitów); za czas podróży przypadający od 29 listopada 2022 r. - na podstawie nowych przepisów (nowe kwoty diet i limitów).

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

- zmiany -

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg Obecnie Od 29 listopada 2022 r. Obecnie Od 29 listopada 2022 r. 1 Andora EUR jak w Hiszpanii (50) 50 jak w Hiszpanii (160) 200 2 Arabia Saudyjska EUR 45 50 180 200 3 Australia AUD 88 95 250 270 4 Austria EUR 52 57 130 150 5 Belgia EUR 48 55 160 200 6 Czarnogóra EUR Republika Serbii i Republika Czarnogóry (40) 40 Republika Serbii i Republika Czarnogóry (100) 110 7 Dania DKK 406 446 1300 1430 8 Estonia EUR 41 45 100 110 9 Finlandia EUR 48 53 160 180 10 Francja EUR 50 55 180 200 11 Grecja EUR 48 50 140 160 12 Gruzja EUR 43 48 140 160 13 Hiszpania EUR 50 160 200 14 Holandia EUR Niderlandy (50) 50 Niderlandy (130) 150 15 Indie EUR 38 42 190 210 16 Izrael EUR 50 70 150 200 17 Jordania EUR 40 50 95 130 18 Kazachstan EUR 41 45 140 155 20 Kuba EUR 42 50 110 140 21 Liechtenstein CHF jak w Szwajcarii (88) 88 jak w Szwajcarii (200) 220 22 Litwa EUR 39 45 130 150 23 Luksemburg EUR jak w Belgii (48) 55 jak w Belgii (160) 200 24 Macedonia Północna EUR 39 43 125 138 25 Meksyk USD 53 58 140 154 26 Mołdawia (poprzednio: Mołdowa) EUR 41 45 85 94 27 Monako EUR jak we Francji (50) 55 jak we Francji (180) 200 28 Mongolia EUR 45 140 154 29 Niemcy EUR 49 150 170 30 Norwegia NOK 451 496 1500 1650 31 Palestyna (poprzednio: Palestyńska Władza Narodowa) EUR jak w Izraelu (50) 70 jak w Izraelu (150) 200 32 Portugalia EUR 49 120 150 33 Rumunia EUR 38 42 100 110 34 San Marino EUR jak we Włoszech (48) 53 jak we Włoszech (174) 192 35 Serbia (poprzednio: Republika Serbii i Republika Czarnogóry) EUR 40 100 110 36 Słowacja EUR 43 47 120 132 37 Słowenia EUR 41 45 130 143 40 Szwajcaria CHF 88 200 220 41 Szwecja SEK 459 510 1800 2000 42 Turcja USD 53 173 185 43 Watykan EUR jak państwa inne (41) 53 jak państwa inne (140) 192 44 Węgry EUR 44 130 143 45 Wielka Brytania GBP 35 45 200 220 46 Włochy EUR 48 53 174 192 47 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 43 200 220

Przy podróżach do:

Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii (było: 35 GBP i 200 GBP, po zmianie: 45 GBP i 220 GBP).

Ewa Iwan