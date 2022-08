Podatki 2022: Diety zagraniczne także w górę

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, zgodnie projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych, podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167, z późn. zm.). Uregulowania określone tym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej, tj. od 28 lipca br. 38 zł, za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 Kodeksu pracy).

Tylko wówczas gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują - zgodnie z art. 775 § 5 Kodeksu pracy - należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

Wysokość diety ma wpływ na zwolnienia z PIT i ZUS

Zmiana wysokości należności z tytułu podróży służbowej z tytułu podróży służbowej wiąże się także ze zwolnieniami podatkowymi. W świetle bowiem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowego do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Do wysokości należności określonych przepisami ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej odwołują się także inne zwolnienia od podatku dochodowego, w tym:

diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

część przychodów osób posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z pracy lub dochody z tytułu stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 20, art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto, koszty uzyskania przychodów stanowią wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15, 16 i 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949, z późn. zm.) z wysokością diet i innych należności z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej powiązane są następujące wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w nowelizowanych przepisach (pkt 15),

część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w nowelizowanych przepisach z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pkt 16),

dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (pkt 18).

Co się zmieni?

Ponieważ diety i limity na nocleg w zagranicznej podróży służbowej nie były zmieniane od dnia 1 marca 2013 r., a także biorąc pod uwagę wystąpienia i postulaty pracowników oraz organizacji związkowych w projekcie rozporządzenia podwyższono niektóre kwoty diet oraz limity na nocleg w czasie podróży zagranicznej, na podstawie propozycji przesłanej przez Ministra Spraw Zagranicznych. Kwoty diet mają zostać zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg do 42 państw.

Ponadto, ustalono kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu, z uwagi, jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, na zgłaszaną potrzebę dodania tego państwa do załącznika przedmiotowego rozporządzenia. Należności przy podróży służbowej do Watykanu zostały ustalone w wysokości jak we Włoszech (dieta : 53 zł, a limit na nocleg: 192 zł). Dotychczas przy podróży służbowej do Watykanu stosowano kwoty przypisane dla państw innych niż wymienione w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia (dieta: 41 zł, a limit na nocleg: 140 zł), a które nie zostaną zmienione.

W celu zachowania przejrzystości załącznika, dodatkowo ustalono dla państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyńska Władza Narodowa, San Marino, kwoty diet oraz limitów na nocleg, bez odwoływania się do innych państw.

Przypomnijmy, że czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju; lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju; morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje ona w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży

zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości; za niepełną dobę podróży zagranicznej: do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Przy czym, kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie - 15% diety; obiad - 30% diety; kolacja - 30% diety.

Powyższą zasadę stosuje się także w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie.

Natomiast pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.

Z kolei za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach, a w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% tego limitu. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej ww. limit. Zwrot kosztów nie przysługuje jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.

Dodatkowo pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu. W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety.

Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

Ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów nie przysługują, jeżeli pracownik:

odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem; ma zapewnione bezpłatne dojazdy; nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg Obecnie Po zmianie Obecnie Po zmianie 1 Afganistan EUR 47 140 2 Albania EUR 41 120 3 Algieria EUR 50 200 4 Andora EUR jak w Hiszpanii (50) 50 jak w Hiszpanii (160) 200 5 Angola USD 61 180 6 Arabia Saudyjska EUR 45 50 180 200 7 Argentyna USD 50 150 8 Armenia EUR 42 145 9 Australia AUD 88 95 250 270 10 Austria EUR 52 57 130 150 11 Azerbejdżan EUR 43 150 12 Bangladesz USD 50 120 13 Belgia EUR 48 55 160 200 14 Białoruś EUR 42 130 15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100 16 Brazylia EUR 43 120 17 Bułgaria EUR 40 120 18 Chile USD 60 120 19 Chiny EUR 55 170 20 Chorwacja EUR 42 125 21 Cypr EUR 43 160 22 Czechy EUR 41 120 23 Dania DKK 406 446 1300 1430 24 Egipt USD 55 150 25 Ekwador USD 44 110 26 Estonia EUR 41 45 100 110 27 Etiopia USD 55 300 28 Finlandia EUR 48 53 160 180 29 Francja EUR 50 55 180 200 30 Grecja EUR 48 50 140 160 31 Gruzja EUR 43 48 140 160 32 Hiszpania EUR 50 160 200 33 Indie EUR 38 42 190 210 34 Indonezja EUR 41 110 35 Irak USD 60 120 36 Iran EUR 41 95 37 Irlandia EUR 52 160 38 Islandia EUR 56 160 39 Izrael EUR 50 70 150 200 40 Japonia JPY 7532 22 000 41 Jemen USD 48 160 42 Jordania EUR 40 50 95 130 43 Kambodża USD 45 100 44 Kanada CAD 71 190 45 Katar EUR 41 200 46 Kazachstan EUR 41 45 140 155 47 Kenia EUR 41 150 48 Kirgistan USD 41 150 49 Kolumbia USD 49 120 50 Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD 66 220 51 Korea Południowa EUR 46 170 52 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 48 170 53 Kostaryka USD 50 140 54 Kuba EUR 42 50 110 140 55 Kuwejt EUR 39 200 56 Laos USD 54 100 57 Liban USD 57 150 58 Libia EUR 52 100 59 Liechtenstein CHF jak w Szwajcarii (88) 88 jak w Szwajcarii (200) 220 60 Litwa EUR 39 45 130 150 61 Luksemburg EUR jak w Belgii (48) 55 jak w Belgii (160) 200 62 Łotwa EUR 57 132 63 Macedonia EUR 39 43 125 138 64 Malezja EUR 41 140 65 Malta EUR 43 180 66 Maroko EUR 41 130 67 Meksyk USD 53 58 140 154 68 Mołdowa EUR 41 45 85 94 69 Monako EUR jak we Francji (50) 55 jak we Francji (180) 200 70 Mongolia EUR 45 140 154 71 Niderlandy EUR 50 130 150 72 Niemcy EUR 49 150 170 73 Nigeria EUR 46 240 74 Norwegia NOK 451 496 1500 1650 75 Nowa Zelandia USD 58 180 76 Oman EUR 40 240 77 Pakistan EUR 38 200 78 Palestyńska Władza Narodowa EUR jak w Izraelu (50) 70 jak w Izraelu (150) 200 79 Panama USD 52 140 80 Peru USD 50 150 81 Portugalia EUR 49 120 150 82 Republika Południowej Afryki USD 52 275 83 Rosja EUR 48 200 84 Rumunia EUR 38 42 100 110 85 San Marino EUR jak we Włoszech (48) 53 jak we Włoszech (174) 192 86 Senegal EUR 44 120 87 Republika Serbii i Republika Czarnogóry EUR 40 100 110 88 Singapur USD 56 230 89 Słowacja EUR 43 47 120 132 90 Słowenia EUR 41 45 130 143 91 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: USD 59 200 - Nowy Jork 350 - Waszyngton 300 92 Syria USD 50 150 93 Szwajcaria CHF 88 200 220 94 Szwecja SEK 459 510 1800 2000 95 Tadżykistan EUR 41 140 96 Tajlandia USD 42 110 97 Tanzania USD 53 150 98 Tunezja EUR 37 100 99 Turcja USD 53 173 185 100 Turkmenistan EUR 47 90 101 Ukraina EUR 41 180 102 Urugwaj USD 50 80 103 Uzbekistan EUR 41 140 104 Watykan EUR jak państwa inne (41) 53 jak państwa inne (140) 192 105 Wenezuela USD 60 220 106 Węgry EUR 44 130 143 107 Wielka Brytania GBP 35 45 200 220 108 Wietnam USD 53 160 109 Włochy EUR 48 53 174 192 110 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100 111 Zimbabwe EUR 39 90 112 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 43 200 220 113 Państwa inne niż wyżej wymienione EUR 41 140

Przy podróżach do:

Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,

Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,

Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

Ewa Iwan