Podatki 2020: Wydawcy prasy apelują o zerowy VAT

Przez pandemię koronawirusa wydawcy prasy stracili od 50 do nawet 80 proc. przychodów z reklam. W efekcie ograniczeń wyraźnie zmniejszyła się też sprzedaż poszczególnych gazet i magazynów. Izba Wydawców Prasy zaapelowała do rządu o specjalne wsparcie dla branży, w tym przede wszystkim wprowadzenie zerowego VAT-u na prasę.

Jak podaje IWP, w konsekwencji pandemii koronawirusa z jednej strony spadła sprzedaż drukowanych gazet i magazynów, a z drugiej strony wpływy reklamowe wydawców zmniejszyły się o 50-80 proc. Część wydawców zdecydowała się już na zamknięcie niektórych tytułów oraz obniżanie pensji i zwalnianie pracowników.

Firmy z branży apelują do rządu o specjalne wsparcie – głównie o zerowy VAT na prasę, tak jak w przypadku zapowiedzianej przez resort kultury preferencji dla książek. Jak przekonuje IWP, prasa jest dobrem kultury i ma duże znaczenie informacyjne, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa. Izba twierdzi, że prasa powinna być teraz traktowana w praktyce analogicznie do książek.

– To rzeczywiście przyniosłoby najszerszy i najtrwalszy skutek, jeśli chodzi o wspomożenie wydawców. Obniżenie do zera stawki VAT na prasę byłoby długofalowe w skutkach i jednocześnie najmniej bolesne dla budżetu państwa, który – dobrze to rozumiemy – jest w tej chwili w trudnej sytuacji. Proponujemy więc rozwiązanie, które jest pożyteczne dla obu stron – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor generalny IWP, Marek Frąckowiak.

mp