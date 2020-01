Podatki 2020: Nowe zasady sporządzania sprawozdań dla części podatników CIT

Z początkiem stycznia 2020 r. zmianie uległy zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników podatku dochodowego CIT – przypomina Ministerstwo Finansów. Nowe zasady dotyczą bezpośrednio tych podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Część podatników jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdań finansowych w ustrukturyzowanej formie i przekazywania ich bezpośrednio do Krajowej Administracji Skarbowej. Bez zmian pozostają natomiast zasady dotyczące podatników CIT wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – tacy podatnicy wciąż składają sprawozdania tylko do KRS.

„Podatnicy CIT, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (lub wpisani do innych rejestrów KRS), sporządzają sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej, zgodnej ze strukturami logicznymi w wersji 1_2, opublikowanymi w BIP Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej i przekazują je do Szefa KAS” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Do KAS sprawozdania finansowe można przesyłać poprzez: – interfejs programistyczny; – bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe (pozwala na sporządzenie sprawozdania w wersji struktury 1_2).

„Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Zmiana dotyczy tylko tych podatników, którzy dotychczas przekazywali sprawozdania finansowe do naczelników urzędów skarbowych” – podkreśla resort finansów.

mp