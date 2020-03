Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT

Już od tego roku, zgodnie z ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostanie zastąpiona plikiem JPK_V7M i JPK_V7M. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. , z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.

Ustawa ma na celu, jak uzasadnia projektodawca, uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Ma stanowić proste, przejrzyste, a także przyjazne narzędzie dla podatników do rozliczania podatku od towarów i usług. Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Tylko VAT-7 i VAT-7K

Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K; nie będą miały natomiast zastosowania do skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca w obrocie krajowym) zostanie „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące się obecnie w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT. Nie będzie zatem obowiązku odrębnego jej składania.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

JPK_V7 M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

- dla podatników, którzy rozliczają się i JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Termin wysyłki JPK_VAT

Podatnicy rozliczający się miesięcznie, ewidencję wraz z deklaracją podatkową będą mieli obowiązek przesłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Obowiązek ten zastępuje obecny obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Podatnik będzie przesyłał do właściwego urzędu skarbowego pełną ewidencję VAT, a nie tylko informację o prowadzonej ewidencji.

Jednocześnie podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału osobno. Podatnicy ci będą zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału ewidencję VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. W praktyce dokument przesłany przez podatników „kwartalnych” będzie zawierał dane wynikające z ewidencji VAT za każdy miesiąc odrębnie, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składa ewidencję za ten miesiąc łącznie z deklaracją w terminie właściwym do złożenia deklaracji kwartalnej.

Nie jest to nowy obowiązek, gdyż obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z prowadzonej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. A zatem zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych.

Wprowadzane zmiany zmniejszają zatem obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, gdyż w znacznym stopniu uproszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przeczytaj także:

Podatki 2020: Termin wysłania pierwszego JPK_VAT po zmianach

Od kiedy?

W pierwszej kolejności, od 1 kwietnia 2020 r., obowiązkiem tym objęto co do zasady dużych podatników w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, następnie po 6 miesiącach zobowiązani będą stosować nowe regulacje pozostali podatnicy, tj. w przypadku:

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie, w jakim są uznane za podatników podatku od towarów i usług, innych niż wymienione w pkt 2 państwowych jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, związków metropolitalnych, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędów obsługujących jednostkę samorządu terytorialnego działających w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego, agencji wykonawczych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, instytucji gospodarki budżetowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, szkół i placówek niepublicznych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, jednostek publicznej radiofonii i telewizji, parków narodowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowego Banku Polskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

nowe przepisy będą stosowało się od lipca 2020 r.

Jak wynika z powyższego, średni, mali i mikroprzedsiębiorcy będą mieć dodatkowy czas (pół roku) na dostosowanie swoich systemów księgowych, finansowych i informatycznych do nowych regulacji.

Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą. Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Należy dodać, że w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. podatnicy zwolnieni z obowiązku przesyłania nowego pliku JPK_VAT będą mogli złożyć go dobrowolnie już wcześniej. Ministerstwo Finansów przygotuje narzędzia do składnia przez te podmioty plików JPK_VAT w nowej postaci od kwietnia 2020 r. Przy czym, jeżeli podatnik zdecyduje się złożyć rozliczenie VAT w formie nowego pliku JPK_VAT przed obowiązującym go terminem musi składać już rozliczenia za następne okresy rozliczeniowe w nowej formie (nie może powrócić do rozliczenia tradycyjnego).

Redakcja podatki.biz

Pytania i odpowiedzi

1. Czy kody grup towarów i usług GTU służące do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży należy również stosować do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego?

Kody grup towarów i usług służące do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika będącego nabywcą, skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

2. Czy kody grup towarów i usług GTU służące do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży należy również stosować do korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

W przypadku korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dokonanej zgodnie z art.89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku o d towarów i usług oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU nie stosuje się.

3. We wrześniu 2020 r. u podatnika zaistniała konieczność złożenia korekty JPK_VAT za luty 2020 r. Jaki wariant schemy JPK_VAT należy użyć do korekty JPK_VAT za luty 2020 r.?

Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT korygujemy na wariancie schemy JPK_VAT(3). Dlatego dokonując we wrześniu 2020 r. korekty JPK_VAT za miesiąc luty 2020 r. należy użyć wariant schemy JPK_VAT(3).

4. Czy jeśli mikroprzedsiębiorca będący podatnikiem VAT złoży JPK_VAT w nowej formule łącznie z deklaracją (według struktury JPK_V7M) w rozliczeniu za kwiecień 2020 r., to w rozliczeniu za maj będzie mógł złożyć osobno deklarację VAT-7 i osobno JPK_VAT(3)?

Nie. Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

od 1 kwietnia 2020 r. - obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,

od 1 lipca 2020 r. - obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT w nowej formule łącznie z deklaracją za okresy rozliczeniowe przed lipcem 2020 r., to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

5. Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12, jest zobowiązany do składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. Czy w związku z powyższym należy sporządzać wyłącznie część ewidencyjną, a w części deklaracyjnej w pola obowiązkowe wpisać 0?

Nowy JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast odnosił się do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Podatnicy rozliczający podatek VAT w ramach ww. deklaracji, w tym skróconej deklaracji VAT-12, nie będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT z deklaracją.

6. Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13?

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

źródło: www.podatki.gov.pl