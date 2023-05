Płaca minimalna wzrośnie do 4250 zł? Pracodawcy apelują o ograniczenia

Skokowy wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. może być zagrożeniem dla polskiej gospodarki – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Przy utrzymaniu obecnych mechanizmów ustawowych, przewidywany jest wzrost płacy minimalnej do ok. 4250 zł z początkiem 2024 r. Środowisko pracodawców apeluje o zmiany w prawie i ograniczenie skokowej podwyżki.

Jak wynika z szacunków ekonomistów, aktualne kryteria ustawowe doprowadzą do tego, że minimalna płaca wzrośnie w 2024 r. do 4254 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa osiągnie poziom 27,8 zł. W porównaniu do średniorocznego poziomu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. będzie to oznaczać wzrost aż o blisko 20 proc. (o ok. 700 zł).

W efekcie Polska wyprzedziłaby pod względem wysokości płacy minimalnej Hiszpanię i weszła do grupy 7 krajów Unii Europejskiej z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym.

– Tak znaczący wzrost wynika w znacznej mierze z ustawowego mechanizmu tzw. wskaźnika weryfikacyjnego, który porównuje inflację prognozowaną w przeszłości z faktycznie odnotowanymi jej wartościami. Tymczasem wskaźnik weryfikacyjny z założenia powinien służyć zrekompensowaniu pracownikom skutków inflacji w przypadku, gdyby okazała się większa niż oczekiwano. W rzeczywistości jednak taka rekompensata nastąpiła już wcześniej, gdyż w poprzednim roku rząd ustalił znacznie wyższy poziom płacy minimalnej niż wynikało to z algorytmu ustawowego – w 2023 r. płaca minimalna wzrośnie dużo mocniej niż rzeczywista inflacja rok wcześniej – wzrost wyniesie 17,7 proc. średniorocznie w porównaniu z 2022 r. i o 19,6 proc. od lipca 2023 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. – komentuje doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina.

Środowisko pracodawców apeluje do rządu o zmiany ustawowe i modyfikację mechanizmów. Biznes wskazuje, że skokowa podwyżka może pogorszyć pozycję pracowników na rynku pracy i skutkować wzrostem bezrobocia, szczególnie wśród młodszych i słabo wykwalifikowanych pracowników. Potencjalne zagrożenia dotyczą też zbyt dużego spłaszczenia wynagrodzeń oraz ryzyka wzrostu szarej strefy.

– Należy zaapelować do rządu i strony związkowej o pilną weryfikację mechanizmu wzrostu płacy minimalnej i odejście od obecnie obowiązujących przepisów. Zaniechanie w tej sprawie, zwłaszcza w perspektywie trudnego roku 2024 przyczyni się do pogłębienia negatywnych zjawisk w gospodarce i na rynku pracy – wskazuje prof. Męcina.

mp