PIT za 2022: Rozliczenie emeryta - PIT-11A

ZUS wystawił Ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika kwota nadpłaty. W przypadku, gdy otrzymałeś PIT-11A, to w usłudze Twój e-PIT zostanie przygotowane zeznanie PIT-37. Nadal możesz też wypełnić i złożyć zeznanie samodzielnie, do swojego urzędu skarbowego. Uwaga: Nawet jeśli nic nie zrobisz, to przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 roku. Automatyczna akceptacja oznacza, że jesteś rozliczony.

Jakie zeznanie złożyć

Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i nie miałeś innych dochodów albo uzyskałeś dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich - to złóż zeznanie PIT-37.

Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i poza dochodami uzyskanymi za pośrednictwem płatnika, uzyskałeś dochody zagranicą lub prowadzisz działalność nierejestrową, działy produkcji rolnej, działalność gospodarczą lub najem (na zasadach ogólnych) – to złóż zeznanie PIT -36.

Rozliczenie z małżonkiem

Jeżeli Ty i Twój małżonek w ciągu roku podatkowego:

nie podlegaliście opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów z najmu/dzierżawy prowadzonych poza działalnością gospodarczą) – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń

nie podlegaliście opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

oraz

pozostajecie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy lub zawarliście związek małżeński w trakcie roku podatkowego,

między wami istnieje wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego, to

- to możecie złożyć wspólne zeznanie podatkowe.

Z jakich ulg mogę skorzystać

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

papierowej,

elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),

przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

przez e-Deklaracje,

w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.



Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Oznacza to, że zeznanie za 2022 rok powinieneś złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku.

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć oświadczenie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

login.gov.pl – czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;

– czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej; danych podatkowych – są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2021 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. PIT-40A), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2021 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT przy użyciu login.gov.pl lub;

– są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2021 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. PIT-40A), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2021 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT przy użyciu login.gov.pl lub; aplikacji mObywatel.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,

- to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN, „danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za Ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane „danymi autoryzującymi”.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,

– złóż go w swoim urzędzie skarbowym, elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.



Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Pytania i odpowiedzi

1. Skoro w moim PIT-37 znajdzie się OPP wskazana przeze mnie w ubiegłym roku to czy to oznacza, że jeśli niczego w tym roku nie zrobię (nie będę korzystał z ulg, nie będę zaglądał do swoich PIT-ów i ich potwierdzał), to do tej OPP z ubiegłego roku automatycznie trafi mój 1,5% podatku?

W usłudze Twój e-PIT wygenerowane zostanie zeznanie PIT-37 i jeżeli nie zostanie ono przez Ciebie zaakceptowane albo odrzucone, czy też sam nie złożysz zeznania podatkowego, to zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie zostaniesz rozliczony przez organ rentowy, tzn. otrzymałeś od organu rentowego PIT-11A albo kilka PIT-40A lub uzyskałeś dodatkowe dochody (np. z pracy wykazane w PIT-11) – wtedy musisz złożyć zeznanie podatkowe. W takiej sytuacji do udostępnionego PIT zostanie pobrana OPP z rozliczenia za rok poprzedni (albo z PIT-OP za rok poprzedni), o ile znajduje się ona nadal na Wykazie OPP.

2. Jestem emerytem. Zawsze rozliczał mnie ZUS. W tym roku otrzymałem PIT-11A. Czy muszę się rozliczyć sam? Czy w Twój e-PIT również będę mieć przygotowane zeznanie?

Nie musisz rozliczać się sam. W usłudze Twój e-PIT także dla Ciebie jest przygotowane zeznanie PIT-37. Jeśli nie zrobisz nic - zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone 2 maja 2023 roku (gdyż 30 kwietnia wypada w 2023 roku w niedzielę).

Jednak jeśli chcesz, możesz rozliczyć się sam. Aby to zrobić, zaloguj się do usługi Twój e-PIT i np. uzupełnij zeznanie lub zaakceptuj je przed 2 maja.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

źródło: www.podatki.gov.pl