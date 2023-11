PIT 2023 - kilka podpowiedzi o rozliczaniu podatku

Obowiązkiem każdego obywatela jest płacenie podatków. Z jednej strony jest to przykry obowiązek, ale z drugiej sposób na finansowanie szkolnictwa, służby zdrowia, kultury i sztuki, policji, wojska, straży pożarnej i wielu, wielu innych. Oczywiście jak w wielu krajach kwestią co najmniej dyskusyjną pozostaje sposób zarządzania tymi środkami. Nie warto unikać płacenia podatków już nie tylko ze względu na obywatelski obowiązek, ale także, a w zasadzie chyba przede wszystkim dlatego, że jest to po prostu surowo karane przestępstwo, Jednak w tym artykule skupimy się na tym, jak dochować tego obowiązku, czyli jak rozliczyć PIT przez internet.

Jest kilka sposobów na rozliczenie rocznej deklaracji podatkowej. Można to zrobić bardzo tradycyjną metodą - samodzielnie uzupełniając deklarację i składając ją osobiście w urzędzie skarbowym lub nadając ją pocztą. Użycie tej metody wymaga sporej ilości czasu, nie tylko na samo rozliczenie, ale na udanie się potem na pocztę lub do urzędu skarbowego, gdzie dość rzadko zdarza się, aby nie było kolejek. O ile na pocztę można iść w dość różnych godzinach, o tyle już do urzędu skarbowego niekoniecznie - wiąże się to nierzadko z wzięciem urlopu w pracy.

Wiele osób szuka w takiej sytuacji pomocy u księgowych czy w biurach rachunkowych. Można oczywiście udać się do księgowego lub doradcy podatkowego, skorzystać z usług biura rachunkowego, jednak to wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, ponieważ takie usługi są płatne. Często jednak zdarza się, że ci specjaliści są przeciążeni w tym okresie pracą i nie mogą się podjąć kolejnych zadań.

Istnieje opcja rozliczenia się także przez podatki gov logowanie wykonując profilem zaufanym. Profil zaufany rozliczenie PIT pozwala wykonać na rządowej stronie podatki gov. Aby się zalogować, trzeba mieć założony i potwierdzony profil zaufany. Można to zrobić osobiście w jednym z punktów wyznaczonych przez urząd lub na przykład przez bankowość elektroniczną - zdecydowanie szybciej. Jest to konieczny proces do potwierdzenia tożsamości. Profil zaufany to dość prosty sposób na rozliczenie PIT online za 2023, ale niestety ma też swoje wady. Przede wszystkim trzeba zatwierdzić deklarację po jej uprzednim sprawdzeniu. Nie możemy mieć pewności, że jest wypełniona prawidłowo (choć większość z nas tak zakłada, uznając, że to znajduje się na rządowej stronie musi być wykonane prawidłowo), a zatwierdzając ją przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za jej poprawność. Dodatkowo, aby uzyskać jakiekolwiek ulgi, odliczenia trzeba naprawdę dobrze znać się na obowiązujących aktualnie przepisach podatkowych i prawnych.

Bardzo dobrą możliwością jest rozliczenie PIT przez internet przy pomocy programu do rozliczania podatków - można to zrobić samodzielnie, o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu, a więc tracenia niepotrzebnie czasu i nerwów. Takich programów jest dostępnych na rynku kilka, a wieloletnim specjalistą w tym zakresie jest PITax.pl. Dlaczego? Ponieważ to nie tylko zupełnie darmowy program do rozliczeń, ale także platforma podatkowa, na której możemy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, na przykład: Jak rozliczyć PIT 8c? Czy możliwe jest rozliczenie deklaracji PIT 36 przez internet? Od kiedy obowiązuje PIT 2 i załączniki i czy ta deklaracja mnie w ogóle dotyczy? Zbliża się termin, w którym zaczniemy się dokładniej przyglądać swojemu rozliczeniu PIT 2023. Warto wcześniej przygotować się do tego procesu.

Oprócz tego, że PITax.pl to kopalnia wiedzy w zakresie podatków, to ich system w zasadzie prowadzi za rękę przez cały proces rozliczenia. Ciekawym rozwiązaniem jest także to, że możemy tam rozliczyć więcej niż jedną osobę. Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, jaką deklaracją powinieneś rozliczyć swój roczny podatek. System jest tak skonstruowany, że zadaje proste, rzeczowe pytania, a po otrzymaniu odpowiedzi dobiera odpowiednią deklarację. Z kolei jeśli podatnik posiada wiedzę, jakim formularzem się rozliczyć, to może go po prostu wybrać z listy. Warto zaznaczyć, że użytkownicy nie są pozostawieni samym sobie przez cały proces rozliczenia. PITax.pl podpowiada, jakie ulgi mogą się należeć i jak obniżyć swój podatek. Dodatkowo do dyspozycji użytkowników pozostają konsultanci dostępni telefonicznie, mailowo i na czacie. Czat prowadzi żywy człowiek, nie robot, co zdecydowanie ułatwia komunikację. Otrzymujemy wsparcie na bieżąco, a nie jesteśmy odsyłani do automatycznych rozwiązań.

W ostatnim czasie doświadczyliśmy wielu zmian podatkowych, m. in. związanych z Polskim Ładem. Rządzący zafundowali nam mnóstwo nowości, przy których niejeden księgowy i doradca podatkowy rwał sobie włosy z głowy. Na szczęście rozliczając się online z PITax.pl nie musimy się tym martwić. Wszystko zostało tak opracowane, żeby było zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Podsumowując, mamy kilka opcji rozliczenia podatków roczną deklaracją PIT. Jednak wersja online z dedykowanym wsparciem wydaje się być na tle innych najrozsądniejszym rozwiązaniem.