Pakiet VAT e-commerce z objaśnieniami podatkowymi

Resort finansów opublikował projekt objaśnień podatkowych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce, który dostosuje polskie prawo do unijnych wymogów. Skierowany już do prekonsultacji projekt obejmuje łącznie 59 praktycznych przykładów działania pakietu. Co ważne dla podatników, objaśnienia będą mieć moc wiążącą dla administracji skarbowej.

Nowe objaśnienia podatkowe będą dotyczyć pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Polskie prawo powinno zostać dostosowane do unijnych wymogów najpóźniej 1 lipca br.

– Zmiany w VAT związane z wdrożeniem pakietu e-commerce wprowadzają wiele nowych instytucji i sposobów rozliczania VAT w handlu międzynarodowym w relacjach b2c. Przedsiębiorcy sygnalizowali nam potrzebę opracowania przewodnika po tych zmianach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Ministerstwo Finansów opracowało projekt objaśnień podatkowych, swoisty handbook dla przedsiębiorcy. Dlatego też objaśniania to głównie przykłady praktyczne – tłumaczy wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Przygotowany w resorcie finansów projekt dotyczy kluczowych rozwiązań pakietu, w tym m.in. wewnątrzwspólnotowej sprzedaż towarów na odległość (WSTO), sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI), procedur szczególnych OSS i IOSS, a także roli operatorów interfejsów elektronicznych (platform).

Jak zaznacza Ministerstwo Finansów, prekonsultacje projektu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i potrwają do 30 czerwca 2021 r.

Z projektem nowych objaśnień podatkowych ws. pakietu VAT e-commerce można się zapoznać tutaj.

mp