Outsourcing IT i oprogramowania dla biur rachunkowych

Prowadzenie biura rachunkowego to nie lada wyzwanie - oprócz konieczności spełniania różnego rodzaju formalności i wymogów, równie ważna jest dbałość o prawidłowe działanie należącej do firmy infrastruktury informatycznej. Utrzymywanie działu IT odpowiedzialnego za nadzór nad oprogramowaniem informatycznym niejednokrotnie jest wyjątkowo kosztowne, dlatego wielu właścicieli biur rachunkowych decyduje się na skorzystanie z innego, bardziej efektywnego rozwiązania. Mowa tutaj oczywiście o outsourcingu IT. Skorzystanie z takiej usługi sprawia, iż znika konieczność samodzielnego utrzymywania działu IT oraz dbania o prawidłowe działanie oprogramowania. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze korzyści wynikające ze skorzystania z outsourcingu IT dla biur rachunkowych.

Outsourcing IT - informacje podstawowe

Outsourcing (z angielskiego outside – resource – using) to określenie dla strategii biznesowej, której wyróżnikiem jest oddanie pewnych kompetencji firmy zewnętrznemu podmiotowi. Obszarów, w których mogą działać firmy outsourcingowe, jest bardzo dużo. Najważniejszym powodem, dla którego przedsiębiorstwa na całym świecie decydują się na skorzystanie z outsourcingu, jest fakt, iż w ten sposób można obniżyć wysokość ponoszonych kosztów a także poprawić efektywność przedsiębiorstwa.

Co wyróżnia outsourcing IT? Cechą charakterystyczną tej usługi jest przekazanie obsługi informatycznej profesjonalnej firmie zewnętrznej posiadającej odpowiednie know-how i niezbędne narzędzia, które są potrzebne do zagwarantowania obsługi informatycznej na właściwym poziomie.

Przed skorzystaniem z usługi outsourcingu IT należy dokładnie zweryfikować, jakie kompetencje ma w tej dziedzinie dany podmiot, czy działa w sposób legalny oraz czy stosuje się do wszelkich reguł dotyczących właściwego przetwarzania danych osobowych. Jest to ważne zwłaszcza z racji tego, iż firma korzystająca z outsourcingu IT powinna mieć zapewniony stały dostęp do sprawnie działającej infrastruktury. Absolutnie niedopuszczalne jest występowanie awarii, ponieważ to skutkowałoby frustracją ze strony klientów i pogorszeniem wizerunku.

Outsourcing IT dla firm księgowych - jakie usługi są świadczone?

Ogromnym atutem outsourcingu jest fakt, iż jest to usługa wyjątkowo elastyczna - oznacza to, że usługobiorca może określić, jaki dokładnie powinien być zakres świadczonego wsparcia technicznego. Zakres outsourcingu IT zawsze określa się w toku indywidualnych negocjacji prowadzonych przez dostawcę i zamawiającego. Dzięki outsourcingowi IT firmy księgowe mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, ponieważ za zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego odpowiada podmiot zewnętrzny.

Jakie usługi mogą być świadczone w ramach outsourcingu IT dla firm księgowych? Chodzi tutaj np. o:

przygotowywanie infrastruktury sieciowej oraz pełnienie nad nią nadzoru,

zapewnienie firmie serwerowni,

kontrola właściwego działania sprzętu,

prowadzenie cyklicznych przeglądów systemów komputerowych,

diagnozowanie oraz usuwanie pojawiających się awarii,

przetwarzanie oraz archiwizowanie różnych danych przedsiębiorstwa,

oferowanie wsparcia merytorycznego dla pracowników odnośnie obsługi przekazywanego oprogramowania.

Z racji elastyczności to firma zamawiająca usługę outsourcingu IT może sama określić, z których usług skorzysta. To z kolei pozwala na zaoszczędzenie sporych środków finansowych, które można przeznaczyć na inne cele, np. na inwestycje czy marketing.

Outsourcing IT - dlaczego warto?

Samodzielne utrzymywanie całego działu IT w biurze rachunkowym, gdzie koszty takiego rozwiązania mogą być wysokie, jest niezwykle trudne. Stanowi to istotny problem zwłaszcza, jeśli dane biuro nie dysponuje wystarczającą ilością środków finansowych, a nadwyżki finansowe wolałoby przeznaczyć na inwestycje oraz poprawę jakości świadczonych usług.

Trzeba wiedzieć o tym, że IT to bardzo szeroka dziedzina - liczba specjalizacji w jej obrębie jest wyjątkowo duża. Oznacza to, że znalezienie jednego informatyka, który wykonywałby wszelkiego rodzaju zadania i obsługiwał procesy, jest absolutnie niemożliwe. Poszczególni pracownicy IT mają wiedzę na temat określonych języków czy baz danych.

Właśnie dlatego lepiej jest postawić na outsourcing IT. W ten sposób otrzymuje się możliwość korzystania z usług wykwalifikowanych fachowców w tej dziedzinie. Dodatkowo, warto wiedzieć, że każdy profesjonalny usługodawca outsourcingu IT kieruje do wykonywania zadań kompetentne osoby, które mają najszerszą wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Dzięki temu biuro rachunkowe, które płaci za outsourcing IT, ma stuprocentową pewność, że otrzyma wsparcie merytoryczne na najwyższym poziomie, a ewentualne problemy zostaną rozwiązane w możliwie najkrótszym czasie.

