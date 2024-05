Oszuści podszywają się pod pracowników KIS i KAS

Podatnicy powinni zachować szczególną ostrożność, gdy odbierają telefony od osób podających się za pracowników Krajowej Informacji Skarbowej lub Krajowej Administracji Skarbowej – informuje Ministerstwo Finansów. Do resortu zaczęły trafiać sygnały i skargi od podatników o próbach wyłudzenia danych osobowych. Okazuje się, że oszuści dzwonią do podatników i podają się za pracowników KIS lub KAS, by dzięki temu wyłudzić dane osobowe.

„Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o próbach oszustwa. Osoby podające się za konsultantów infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub pracowników Krajowej Administracji Skarbowej dzwonią do podatników i próbują pozyskać informacje, takie jak numer rachunku bankowego, numer PESEL lub inne dane osobowe” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez resort finansów.

Jak zaznacza w komunikacie Ministerstwo Finansów, pracownicy administracji skarbowej nie wykonują tego typu telefonów i nie zbierają tą drogą informacji nt. podatników. Resort zaleca zatem, by nie podawać – w przypadku podejrzanego połączenia – żadnych danych osobowych, czyli np. numeru PESEL/NIP, numeru dowodu tożsamości czy numeru rachunku bankowego.

Ministerstwo apeluje do podatników, by w przypadku podejrzanej rozmowy telefonicznej pod żadnym pozorem nie przekazywać dzwoniącej osobie loginu i hasła do logowania się w serwisie e-Urzędu Skarbowego (e-US).

„Przestrzegamy przed tego typu oszustwami i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności” – zaznacza resort finansów.

mp