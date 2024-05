Odsetki na koncie oszczędnościowym. Kiedy są naliczane?

Cenisz sobie bezpieczeństwo zgromadzonych na koncie oszczędnościowym pieniędzy oraz pewny zysk. Czy jednak zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób naliczane są tam odsetki? Sprawdź, jak działa konto oszczędnościowe, dzięki temu ustalisz optymalny dla siebie plan gromadzenia środków.

Jak wynika z badania „Świnka skarbonka czy lokata. Jak oszczędzają Polacy?”, przeprowadzonego na zlecenie VeloBanku, aż 34% osób wybiera konto oszczędnościowe jako narzędzie do odkładania pieniędzy. Za takim rozwiązaniem przemawiają przede wszystkim: bezpieczeństwo kapitału oraz gwarancja wypłaty wypracowanych zysków. Warto więc rozważyć otwarcie takiego rachunku – zwłaszcza że odsetki wypłacane są cyklicznie.

Jak działa konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe to prosty w działaniu produkt bankowy. Pozwala on nie tylko na gromadzenie pieniędzy, ale i na powiększanie kapitału o wypracowane odsetki. Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy wpłacić pieniądze na wskazany rachunek (zawsze powiązany z kontem osobistym). Na koniec cyklu rozliczeniowego bank przeprowadza kapitalizację odsetek, w efekcie czego na rachunek oszczędnościowy trafia wypracowany zysk.

Warto przy tym podkreślić, że na konto oszczędnościowe możesz wpłacać pieniądze w dowolnym momencie. Każda wpłata jest uwzględniana przy kapitalizacji odsetek. Co ważne, środki pracują na twój zysk już od pierwszej złotówki – żadna minimalna kwota nie jest tutaj wymagana.

Kiedy wypracowane odsetki trafiają na konto oszczędnościowe?

Chociaż każdy bank może ustalić własne zasady naliczania odsetek, zwykle kapitalizacja odbywa się na koniec cyklu rozliczeniowego, czyli na koniec miesiąca. Oznacza to, że zyski z danego miesiąca trafiają na rachunek oszczędnościowy. Dzięki temu kwota kapitału powiększa się, więc w kolejnym miesiącu odsetki liczone są od wyższej kwoty.

Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że w pierwszym miesiącu na konto oszczędnościowe (oprocentowanie na poziomie 7% przez pierwsze 3 miesiące) wpłacasz 10 000 zł. Dzięki kapitalizacji odsetek, zgromadzone środki powiększają się o kwotę 46,60 zł netto. W kolejnym miesiącu odsetki będą naliczane od kwoty 10 046,60 zł.

Dlaczego opłaca się dokonywać cyklicznych wpłat na konto oszczędnościowe?

Miesięczna kapitalizacja odsetek sprawia, że regularne oszczędzanie ma sens. Dlaczego? Każdego miesiąca kapitał powiększa się o wypracowane odsetki. Gdy dodatkowo będziesz wpłacać kolejne pieniądze, z miesiąca na miesiąc odłożone środki będą coraz wyższe.

Pamiętaj! Nie ma znaczenia, w którym dniu okresu rozliczeniowego dokonasz wpłaty. Bank naliczy odsetki proporcjonalnie. Niemniej jednak najkorzystniejsze jest wpłacanie środków na początku miesiąca – wówczas mają one znacznie więcej czasu na to, aby pracować na twój zysk.

Jak wybrać i jak założyć konto oszczędnościowe?

Wiesz już, jak działa konto oszczędnościowe oraz jak często naliczane są odsetki w ramach kapitalizacji. Czas wybrać odpowiedni produkt – tak, aby wpisywał się w twoje oczekiwania, również pod kątem możliwych do osiągnięcia zysków.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że konto oszczędnościowe zawsze działa jako „dodatek” do rachunku osobistego. Jeżeli więc produkt oszczędnościowy w aktualnym banku nie spełnia twoich oczekiwań, warto poszukać innego. Zwróć przy tym uwagę m.in. na aspekty, takie jak:

wysokość oprocentowania – sprawdź, czy obowiązuje przez cały czas, czy są może jakieś specjalne kryteria (dotyczy to szczególnie oprocentowania o ponadprzeciętnej wartości);

ewentualne limity, po przekroczeniu których obowiązuje niższe oprocentowanie;

opłata za kolejną wypłatę z rachunku oszczędnościowego – jeśli bank pobiera dość wysoką kwotę, może to być dla ciebie czynnik motywujący do tego, aby środków nie wypłacać bez potrzeby.

Możesz także sprawdzić warunki konta osobistego – im jest ono tańsze (w ogólnym ujęciu), tym lepiej.

Jeżeli masz już otwarte konto osobiste, procedura zakładania rachunku oszczędnościowego jest prosta. Wystarczy złożyć wniosek – najszybciej i wygodniej za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Dzięki temu konto oszczędnościowe staje się aktywne właściwie od razu.

Nota prawna: Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.