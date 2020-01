Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Jeżeli podatnik osiąga w innym państwie dochody, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia [1] – w takim przypadku podatnik co do zasady ma prawo do odliczenia składek zapłaconych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie. Prawa tego nie będzie miał, jeżeli składki zostały odliczone za granicą.