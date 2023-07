Nowy pakiet ułatwień dla firm. Rząd zapowiada ograniczenie formalności

Do polskiego prawa wprowadzony zostanie pakiet przepisów ułatwiających zakładanie działalności gospodarczej i upraszczających zasady prowadzenia firm – wynika z projektu przygotowanego przez resort rozwoju i technologii. Projekt nowej ustawy został już przyjęty przez rząd, a większość zmian ma wejść w życie z początkiem 2024 r.

– Zależy nam na tym, żeby prowadzenie w Polsce firmy było łatwiejsze, a obowiązujące przepisy nie ograniczały przedsiębiorców, tylko im pomagały. Dlatego proponujemy m.in. zasadę „one in, one out”, tzn., że wprowadzając nowy obowiązku dla przedsiębiorców, będziemy dążyć do zniesienia innego. Kolejnym rozwiązaniem jest zasada miesięcznego vacatio legis dla przepisów gospodarczych. Znosimy także drobniejsze utrudnienia m.in. ograniczamy konieczność posługiwania się pieczątką – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Pakiet składa się z czterech głównych części, które zakładają łatwiejsze rozpoczynanie działalności, prostsze zasady prowadzenia firmy, usprawnienie sukcesji w przedsiębiorstwach i przyjazne prawo gospodarcze.

Zgodnie z projektem, drobną działalność (działalność nierejestrową) będą mogli prowadzić także cudzoziemcy, ale jedyni tacy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia regularnej działalności gospodarczej. Obowiązkowe będzie w tym przypadku posługiwanie się w obrocie numerem PESEL.

Istotne znaczenie mieć ma też pakiet regulacji upraszczających prowadzenie biznesu. Projekt zakłada m.in. ograniczenie konieczności używania pieczątek – brak pieczątki nie będzie już powodem do uznania danego pisma za niekompletne. Organy państwowe nie będą mogły wymagać i żądać od przedsiębiorców posługiwania się pieczątkami.

Ważne dla firm może być też projektowane usprawnienie zasad kontroli. Po zmianach wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorca otrzyma listę dokumentów i informacji, które będą niezbędne w trakcie kontroli. Równocześnie zmniejszona zostanie rola papierowych dokumentów – projekt zakłada bowiem możliwość doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach (np. płyta CD lub pendrive).

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt został przyjęty przez rząd 10 lipca 2023 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp