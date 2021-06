Nowela ustawy o e-doręczeniach z podpisem prezydenta. Określono nowe terminy

Termin wejścia w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych zostanie przesunięty z 1 lipca na 5 października 2021 r. Terminy dotyczące poszczególnych wymogów zostaną z kolei przełożone na 2022/2023 r. Nowelizacja w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

„Celem ustawy jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników końcowych” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Do 5 lipca 2022 r. wydłużono termin, w którym niepubliczne podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców są zobowiązane do realizacji obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych (wpisanego do bazy adresów elektronicznych). Taka sama data dotyczy też terminu, od którego organy władzy publicznej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą musiały stosować nowe przepisy w zakresie doręczenia korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej.

Nowela przewiduje również wydłużenie do 31 stycznia 2023 r. terminu, po upływie którego niepubliczne podmioty, składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, muszą przekazać dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Zmiany wprowadza ustawa z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 22 czerwca br., a wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy weszły w życie 25 czerwca 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp