Najwyższa pora wypełnić PIT-37 za 2023 rok!

Kalendarz podatkowy jest bezlitosny. Ledwo otrzymaliśmy formularze PIT-11, a już niedługo nadejdzie ostatni dzień, w którym można wysłać gotową deklarację. Czas leci nieubłaganie, więc nie przegap momentu na złożenie swojej deklaracji. Ale najpierw poznaj najważniejsze informacje o PIT-37 i sprawdź, co musisz zrobić, aby zapłacić jak najmniejszy podatek.

Jak rozliczyć PIT 2023?

Czasy, w których masowo korzystaliśmy z papierowych deklaracji podatkowych, na szczęście już minęły. A wraz z nimi kolejki i problemy z odczytaniem wypełnionych deklaracji. Teraz na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań internetowych, które usprawniają wypełnienie i wysyłkę PIT-ów.

Ciekawą opcją jest darmowy program PITax.pl. Charakteryzuje się tym, że korzystający z niego użytkownik dostaje kolejne (jasne i zrozumiałe) pytania o dane oraz inne szczegóły sytuacji podatkowej. Przygotowany przez ekspertów algorytm tak steruje ścieżką wypełniania deklaracji, że niejako „mimochodem” uwzględniane są wszystkie należne ulgi. Oczywiście nic tu nie jest przypadkowe - tylko użytkownik ma wrażenie, że wszystko dzieje się płynnie i bez wysiłku. Tymczasem pod intuicyjnym intefejsem programu kryje się skomplikowane narzędzie programistyczne.

Kto powinien wypełnić ten PIT?

Rozliczenie podatkowe to obowiązek, któremu muszą sprostać wszyscy podatnicy w Polsce. Jednym z najważniejszych dokumentów podatkowych jest deklaracja PIT-37, która służy do rozliczenia przychodów z różnych umów pracowniczych. Jest to formularz, który wypełniają podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane według ogólnych zasad, czyli według skali podatkowej 12% lub 32%, wyłącznie w Polsce i za pośrednictwem płatnika, takiego jak pracodawca, zleceniodawca czy ZUS.

Na druku PIT-37 podatnicy zgłaszają swoje przychody z różnych źródeł pracy, w tym przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego czy pracy nakładczej, jak również z emerytur, rent i świadczeń przedemerytalnych. Dotyczy to także przychodów z umów zlecenia, działalności wykonywanej osobiście czy zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Deklaracja PIT-37 online to ważny formularz, który umożliwia podatnikom prawidłowe rozliczenie swoich dochodów i uniknięcie ewentualnych problemów podatkowych. Dlatego zaleca się dokładne wypełnienie tego formularza i złożenie go w terminie, który upływa 30 kwietnia. Warto zadbać o prawidłowe rozliczenie podatkowe, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z błędami w deklaracji.

Rozliczenie z dzieckiem lub z małżonkiem

Rozliczenie podatku dochodowego za rok 2023 to ważny obowiązek dla wszystkich podatników, a zwłaszcza dla osób samotnie wychowujących dzieci. Proces ten przeszedł jednak pewne zmiany, które warto poznać. Osoby samotnie wychowujące dzieci nadal mogą składać deklarację PIT-37, co jest bardzo korzystne ze względu na preferencyjne opodatkowanie. Zgodnie z nowymi przepisami, dochody takich osób są opodatkowane według skali podatkowej 12% i 32%, lecz kwota podatku jest obliczana od połowy ich dochodu i następnie podwajana. Dzięki temu opodatkowanie jest niższe niż w przypadku rozliczenia indywidualnego.

Należy jednak pamiętać, że kwota wolna od podatku w roku 2023 wynosi aż 30 000 zł. Oznacza to, że samotni rodzice mogą uwzględnić aż dwukrotność tej kwoty wolnej od podatku. Warto więc skorzystać z tej preferencyjnej formy rozliczenia.

Jeśli chodzi o wspólne rozliczenie PIT 37 za 2023 rok przez małżonków, należy spełnić pewne warunki. Oboje małżonkowie muszą być uprawnieni do złożenia tego rodzaju deklaracji. Istnieją jednak pewne sytuacje podatkowe, które mogą uniemożliwić wspólne rozliczenie. W przypadku gdy jeden z małżonków podlega innemu rodzajowi opodatkowania, wspólne wypełnienie PIT-37 nie będzie możliwe.

Warto również pamiętać, że preferencyjne opodatkowanie dotyczy także nowożeńców, którzy zawarli małżeństwo w trakcie roku pod warunkiem, że ich małżeństwo oraz wspólność majątkowa nie ustały przed końcem roku, za który się rozliczają. Dlatego podczas składania deklaracji PIT-37 online, należy zwrócić uwagę na te aspekty i skorzystać z preferencyjnych form rozliczenia, które pozwalają na zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Twój PIT-37 i załączniki

Proces składania deklaracji PIT-37 za 2023 nie kończy się jedynie na wypełnieniu głównego formularza. Istotnym elementem są również załączniki, które pozwalają uwzględnić różne ulgi podatkowe i odliczenia. W roku 2024 dołącza się dwa główne załączniki: PIT-O oraz PIT-D.

PIT-O to załącznik służący do uwzględnienia ulg podatkowych innych niż mieszkaniowe. Wśród ulg, które można odliczyć za pomocą tego załącznika, znajdują się ulga na dzieci, ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego czy ulga na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Dzięki temu załącznikowi podatnicy mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe i skorzystać z przysługujących im ulg.

Załącznik PIT-D natomiast służy do odliczenia ulg mieszkaniowych. Wśród ulg, które można uwzględnić za pomocą tego załącznika, znajdują się ulga mieszkaniowa oraz ulga odsetkowa. Ponadto, za pomocą załącznika PIT-D można odliczyć ulgi domowe, takie jak ulga remontowa czy ulga budowlana.

Dokładne wypełnienie załączników PIT-O i PIT-D jest istotne, aby skutecznie korzystać z dostępnych ulg podatkowych i odliczeń. Warto pamiętać o możliwości dołączenia tych załączników do deklaracji PIT-37, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na wysokość podatku do zapłacenia lub uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku.

Do kiedy masz czas?

Nadchodzi kluczowy termin składania deklaracji PIT-37, który upływa 30 kwietnia. Jest to data, o której powinien pamiętać każdy podatnik. Konieczne jest zrozumienie powagi tego terminu – przekroczenie go może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Aby uniknąć stresu i niepotrzebnych opóźnień, lepiej rozliczyć się z fiskusem w pierwszym możliwym terminie.

Warto pamiętać, że w zeszłym roku termin składania deklaracji był przesunięty na 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypadł w niedzielę, a 1 maja to dzień wolny. Zasada jest taka, że ostatni dzień rozliczeń powinien przypadać na dzień wolny od pracy. Jednak w tym roku podatnicy mają krótszy (a w zasadzie standardowy) czas na złożenie deklaracji. Niemniej jednak - lepiej działać z wyprzedzeniem i nie zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę. Zwłaszcza, że przy rozliczeniu droga online urząd skarbowy ma 45 dni na wypłatę zwrotu podatku. Im wcześniej się rozliczysz, tym szybciej dostaniesz pieniądze na konto.