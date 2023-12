Mrożenie cen prądu i gazu. Nowy projekt zakłada wsparcie na pół roku

Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący zamrożenia cen energii w 2024 r. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 proponują wsparcie ograniczone do połowy przyszłego roku. Cena maksymalna za energię elektryczną ma wynieść w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku 693 zł/MWh. System wsparcia obejmie gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.

„Przesłanki rynkowe jednoznacznie wskazują na dalszą konieczność ochrony przed nadmiernym wzrostem kosztów dla gospodarstw domowych, podmiotów użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do energii elektrycznej, gazu i ciepła na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wskazują projektodawcy, w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym przekraczających w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. zużycie 1,5 MWh oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (niezależnie od zużycia) przewiduje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny maksymalnej (693 zł/MWh).

Koszty półrocznego wsparcia szacuje się na 16,5 mld zł. Na mrożenie cen przeznaczone mają zostać środki Funduszu COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami.

Projekt przewiduje równocześnie przywrócenie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdach towarowych oraz liberalizację zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 – projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 28 listopada 2023 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 31 grudnia 2023 r.

