MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, w których autorzy podszywają się pod resort finansów i informują o rzekomym zwrocie nadpłaconego podatku za 2022 r. – ostrzega Ministerstwo Finansów. W rzeczywistości resort i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają do podatników tego typu wiadomości.

Z napływających do resortu zgłoszeń wynika, że do części podatników rozsyłane są wiadomości e-mail, w których nadawca informuje o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku i zaleca zalogowanie się w serwisie e-Urzędu Skarbowego. W praktyce jednak kliknięcie w okno logowania kieruje użytkownika na stronę służącą do wyłudzania danych.

„Fałszywa wiadomość zawiera logo Ministerstwa Finansów i serwisu e-Urząd Skarbowy oraz adres Ministerstwa Cyfryzacji. Ostrzegamy, że tego typu wiadomości nie zostały wysłane z serwerów resortu finansów, a otwieranie linków w nich zawartych jest niebezpieczne. Oszuści próbują w ten sposób uzyskać dane kont bankowych oraz kart płatniczych podatnika” – ostrzega resort finansów.

Ministerstwo zaleca szczególną ostrożność oraz nieodpowiadanie na takie wiadomości i nieotwieranie linków z podejrzanej korespondencji.

Jak podkreśla resort finansów, jeżeli oszust uzyska dostęp np. do danych logowania do konta w bankowości internetowej, podatnik powinien jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem, zmienić hasła i zgłosić sprawę policji, jeśli doszło do wyłudzenia pieniędzy i/lub danych.

mp