Leasing Toyoty – czy to się opłaca?

Leasing to coraz częściej wykorzystywany sposób na finansowanie samochodu, pozwalający pozyskać nowe auto bez konieczności wykładania znacznych środków. Obecnie w ten sposób można finansować auta różnych typów i marek. Interesuje Cię leasing Toyoty? Sprawdź, czy to się opłaca!

Leasing Toyoty – japońska jakość

Jaki samochód warto wziąć w leasing? Toyota coraz częściej znajduje się na radarze osób i firm zainteresowanych tą formą finansowania. Jest ku temu kilka konkretnych powodów. Po pierwsze Toyota Motor Corporation to marka o bardzo długiej historii, sięgającej jeszcze czasów przed II wojną światową. Od początku odznaczała się wizjonerskim podejściem do designu. W jej portfolio znajduje się wiele modeli, które zdobyły dużą popularność i uznanie, także w Polsce. Tym najbardziej rozpoznawalnym jest produkowana od 1966 r. Toyota Corolla. Leasing pozwoli Ci jednak również pozyskać inne godne uwagi modele tego producenta. Toyoty mają generalnie opinie samochodów bardzo dobrze wykonanych i mało awaryjnych. Dlatego mogą stanowić znakomity wybór zarówno dla firmy, jak i do codziennego użytku prywatnego.

Leasing Toyoty – jaki model wybrać?

Toyota oferuje szeroki wybór modeli z różnych segmentów. Dzięki temu każdy może znaleźć w ofercie tej marki coś dla siebie. Na które modele warto zwrócić szczególną uwagę?

Toyota Corolla to od wielu lat najpopularniejszy model z oferty japońskiego producenta. Obecnie jest produkowany jako sedan, hatchback i kombi. To bardzo wszechstronne auto, które zadowoli wielu użytkowników.

Toyota Yaris to kompaktowy model miejski, który również cieszy się dużą popularnością. Świetnie sprawdzi się jako codzienne auto.

Toyota CH-R to kompaktowy crossover, który tuż po swoim debiucie w 2016 r. zdobył wiele nagród i wyróżnień. Do dzisiaj cieszy się dużą popularnością, wpisując się w potrzeby wielu użytkowników.

Toyota RAV4 to dopracowany SUV zapewniający dużo przestrzeni dla pasażerów i bagaży, wygodną jazdę oraz bezpieczeństwo. Jest chętnie wybierany jako samochód rodzinny, ale nie tylko.

Toyota Aygo X to samochód z segmentu A z nadwoziem crossover. Jest mały, oszczędny i praktyczny, a jednocześnie nie jest nudny. Świetnie sprawdza się zarówno w mieście, jak i w trasie.

Każdy z tych modeli jest dostępny w różnych wersjach silników i wyposażenia. Dzięki temu, wybierając leasing, nie musisz iść na kompromis.

Toyota w leasingu – ile to kosztuje?

Jeżeli interesuje Cię nowa Toyota, leasing może być znakomitym rozwiązaniem. Zakup auta tej marki prosto z salonu to bowiem koszt co najmniej niemal 70 tys. zł. Toyota Corolla w najtańszej wersji kosztuje ponad 100 tys. zł, a Toyota RAV4 niemal 150 tys. Kilkuletnie używane auta wcale nie są natomiast dużo tańsze. Ile kosztuje leasing? To również zależy od modelu oraz warunków umowy, ale koszty są w tym przypadku znacznie niższe. Nowy samochód można pozyskać już za ok. 1000 zł miesięcznie. Najdroższe modele i wersje kosztują natomiast niecałe 4000 zł na miesiąc. Na początku wymagane jest również wpłacenie wkładu własnego, który zazwyczaj jest równy 10% wartości pojazdu.

Toyota w leasingu – dodatkowe korzyści

Przystępne koszty to jednak tylko jedna z wielu zalet, dla których warto wybrać leasing. Toyota może być finansowana w ten sposób przez okres 24-72 miesięcy, a po upływie tego czasu samochód może stać się Twój. Formalności są ograniczone do minimum i nie zajmują dużo czasu. Umowy często są elastyczne i pozwalają np. na zmniejszenie miesięcznej raty czy też wydłużenie okresu finansowania w razie takiej potrzeby. Dodatkowo można uzyskać atrakcyjną ofertę ubezpieczenia, i tym samym zaoszczędzić na obowiązkowym OC, a także AC czy Assistance. Warto także pamiętać, że wydatki poniesione w ramach leasingu można wpisać w koszty firmy, uzyskując tym samym korzyści podatkowe.

Leasing Toyoty dla firm – czy to się opłaca?

Czy wzięcie Toyoty w leasing jest opłacalne? Jak najbardziej, szczególnie jeśli zależy Ci na:

pozyskaniu niezawodnego, praktycznego pojazdu dla swojej firmy,

jeździe nowoczesnym samochodem z bieżącego rocznika,

korzystnym finansowaniu,

rozłożeniu spłaty samochodu na raty,

możliwości wliczenia opłat za samochód w koszty,

elastyczności umowy,

redukcji formalności.

Ponadto wybierając odpowiedni leasing dla swojej firmy, często możesz liczyć na „bonusy”, takie jak zniżki na ubezpieczenie czy rabaty u dealerów. W związku z tym leasing jest uważany za najkorzystniejszą opcję finansowania dla firm. Dodatkowym atutem jest szeroki wybór samochodów dopasowanych do każdych potrzeb.

Opłacalny leasing Toyoty – na co zwrócić uwagę?

Aby oferta leasingu Toyoty spełniła wszystkie Twoje oczekiwania, starannie wybierz firmę, która zapewni Ci finansowanie. Niektóre z nich kryją wiele dodatkowych opłat czy rozmaitych „kruczków”, które mają za zadanie uczynić leasing mniej opłacalnym dla leasingobiorcy. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór prosto skonstruowanej, przejrzystej oferty – nawet jeśli będzie nieco droższa. Wybieraj też firmy z rozpoznawalną nazwą i dużym doświadczeniem na rynku – daje to gwarancję uczciwości i wysokiego standardu usług.