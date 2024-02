Kraków to jeden z najpopularniejszych celów turystycznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Stolica Małopolski przyjmuje gości z najdalszych zakątków świata, przez co do jej kasy dopływa stałe źródło środków, często w obcej walucie. Jako mieszkaniec tego miasta możesz więc mieć potrzebę wymiany np. EUR, USD czy GBP na złotówki i vice versa. W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które kantory w Krakowie cieszą się największą popularnością i jaki jest tego powód. Ponadto dowiesz się jak szybko i sprawnie znaleźć kantor wymiany walut z najlepszymi kursami dla danej waluty

Jak znaleźć najlepszy kantor w Krakowie?

Zaczynamy od kwestii być może najważniejszej – jak znaleźć najlepszy kantor walutowy w Krakowie? Chociaż w pierwszej chwili wydaje się to pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź, tak naprawdę sprawa jest prostsza, niż się wydaje. Wszystko, co jest nam potrzebne do to tak naprawdę dostęp do Internetu.

Następnie, należy znaleźć wysokiej klasy porównywarkę kursów w kantorach naziemnych w Polsce. Bardzo ciekawą opcją jest serwis Kantor Live. Kraków należy w nim do czołówki obsługiwanych miast. Serwis posiada w swojej bazie danych setki kantorów w całym kraju, wraz z ich lokalizacją oraz aktualnymi kursami wymiany.

Jak sprawdzić y walut w serwisie Kantor Live w Krakowie ?

Korzystanie z polecanej przez nas porównywarki kantorów jest niezwykle intuicyjne. Wystarczy tak naprawdę kilka kliknięć, by móc znaleźć kantor z najbardziej atrakcyjnymi kursami wymiany interesujących nas walut. Oto co należy zrobić, by z niej skorzystać:



- Otworzyć przeglądarkę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym,

- Wejść na stronę https://kantor.live/kantory/krakow,

- Sprawdzić kursy wymiany dla interesującej nas waluty,

- Kliknąć pokaż, by poznać lokalizację kantoru, jego ocenę oraz aktualne kursy walut.

Istnieje również możliwość szybkiego i wygodnego obliczenia wartości wymiany poszczególnych walut. Wszystko szybko, sprawnie i wygodnie jak nigdy dotąd. Serwis Kantor Live oferuje aktualne dane na temat kantorów naziemnych w całej Polsce – interesującą cię lokalizację możesz w dowolnej chwili określić w wyszukiwarce.

Najlepsze kantory w Krakowie – kurs EUR, USD i GBP.

Bazując na danych z wyszukiwarki serwisu Kantor Live, sprawdziliśmy, które kantory w Krakowie są obecnie najlepsze. Pod uwagę wzięliśmy kilka najważniejszych kwestii, na czele z kursami wymiany najważniejszych walut (euro, dolar amerykański i funt brytyjski) oraz ich popularnością wśród klientów. Wskazaliśmy 3 firmy, które wyróżniały się najbardziej na tle konkurencji w stolicy Małopolski.

Oferty najpopularniejszych i najwyżej ocenianych kantorów w Krakowie na kursy walut są do siebie dość zbliżone. Najlepiej pod względem kursów sprzedaży i skupu EUR wypadł Kantor House, który znajduje się przy ulicy Stradomskiej 18. Kantor ten miał również zdecydowanie najlepszą ofertę na USD, a także sprzedawał najtaniej funty brytyjskie, jednocześnie oferując atrakcyjne ceny skupu.

Dla porównania podam tylko ceny tych walut według kursów NBP z tego samego dnia, w którym odbywał się nasz test:



1) EUR – skup 4,3044 PLN, sprzedaż 4,3914 PLN,

2) USD – skup 4,0168 PLN, sprzedaż 4,0980 PLN,

3) GPB – skup 5,0421 PLN, sprzedaż 5,1439 PLN.

Jak widać, różnice są znaczne w przypadku wszystkich walut. Niezależnie od tego, czy klient kupuje czy sprzedaje trzy wspomniane waluty po kursie Narodowego Banku Polskiego, za każdym razem jest stratny. Stąd też wniosek jest jeden – bardziej opłacalna jest wymiana waluta w kantorach naziemnych w Krakowie i innych miastach, niż w bankach.

Czy warto korzystać z usług kantorów naziemnych w Krakowie?

Podsumowując, kantory naziemne w dalszym ciągu pozostają najlepszą opcją dla klientów chcących korzystnie sprzedać lub kupić popularne waluty. Różnice w kursach w porównaniu do banków są wyraźne, a kwoty, jakie uda się klientom zaoszczędzić lub zyskać przy transakcjach w kantorach naziemnych są duże, w szczególności przy większych sumach.

Dlatego też tak ważne jest korzystać z darmowych porównywarek kantorów naziemnych w Krakowie i innych miastach. Serwisy takie jak Kantor Live pomogą ci szybko i sprawnie znaleźć najlepszy punkt wymiany walut w twojej okolicy.