Kreator wniosku o interpretację indywidualną już dostępny

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Interaktywny formularz umożliwi wygenerowanie i wypełnienie wniosku.

Podatnicy, którzy chcą wiedzieć czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie występują do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji (ORD-IN) ułatwi specjalny kreator. Zawiera on wskazówki, które pomogą wypełnić wniosek. Dotyczą one informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza.

Kreator jest dostępny pod adresem https://ord-in.podatki.gov.pl/.

Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest Kreator wniosku ORD-IN?

Kreator wniosku ORD-IN jest interaktywnym formularzem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

2. Po co korzystać z Kreatora wniosku ORD-IN?

Kreator umożliwia prawidłowe sporządzenie wniosku ORD-IN. Formularz zawiera wskazówki dotyczące informacji, jakie masz podać w kolejnych polach wniosku.

3. Czy aby korzystać z Kreatora wniosku ORD-IN muszę się zarejestrować/zalogować?

Aby korzystać z Kreatora wniosku ORD-IN nie musisz się rejestrować/logować.

4. Czy mogę sprawdzić historię wypełnionych wniosków

Nie, historia wniosków nie jest zapisywana. Kreator wniosku ORD-IN to usługa działająca poprzez przeglądarkę użytkownika.

5. Czy korzystanie z usługi jest obowiązkowe?

Stosowanie Kreatora nie jest obowiązkowe, jednak zmniejsza ryzyko błędnego wypełnienia wniosku ORD-IN.

6. Czy aby skorzystać z usługi trzeba zainstalować jakąś aplikację albo mieć dodatkowe oprogramowanie?

Nie ma takiej potrzeby. Nasze usługi są dostępne za pośrednictwem aplikacji webowej z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika.

7. Czy korzystanie z Kreatora wniosku ORD-IN jest płatne?

Kreator wniosku ORD-IN został przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową i jest udostępniany bezpłatnie.

8. Czy mogę wysłać wniosek za pomocą Kreatora wniosku ORD-IN?

Nie, Kreator wniosku ORD-IN służy wyłącznie do wygenerowania wniosku.

Zapisany wniosek ORD-IN użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać:

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski,

jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.

Zapisany wniosek ORD-IN użytkownik może też wydrukować i po podpisaniu przesłać w sposób tradycyjny na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

9. Czy można zapisać wniosek po jego wypełnieniu?

Kreator umożliwia zapisanie wypełnionego wniosku na własnym urządzeniu użytkownika.

10. Czy można zapisać wniosek w trakcie wypełniania, a następnie wrócić do jego edycji?

Nie, zamknięcie kreatora w trakcie wypełniania wniosku ORD-IN spowoduje utratę wprowadzonych danych.

11. W jakim formacie pliku będzie dostępny zapis przygotowanego wniosku ORD-IN?

Wypełniony wniosek można wygenerować do pliku w formacie PDF.

12. Czy po kompletnym wypełnieniu wniosku i jego zapisaniu na własnym nośniku będzie możliwość jego późniejszej edycji?

Nie, kreator nie umożliwia edycji wypełnionego i zapisanego wcześniej wniosku.

13. Czy z Kreatora mogę skorzystać w systemach Linux i MacOS?

Tak, z Kreatora można korzystać w systemach Linux i MacOS. Rekomendujemy, aby korzystać z najnowszych wersji przeglądarek.

14. Które przeglądarki są potrzebne do korzystania z Kreatora?

Rekomendujemy, aby korzystać z najnowszych wersji przeglądarek np.: Google Chrome, Firefox, Edge, Safari

źródło: www.podatki.gov.pl