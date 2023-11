Konto osobiste w banku – klucz do sprawnego zarządzania pieniędzmi

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) to podstawa do zarządzania swoimi środkami finansowymi i kontrolowania ich. Ma go zdecydowana większość Polaków, co sprawia, że korzystają oni z wielu funkcjonalności oferowanych przez banki. Co warto wiedzieć o koncie osobistym?

Kluczowe zalety konta osobistego

ROR to usługa bankowa przeznaczona dla wszystkich osób fizycznych, zdolnych do czynności prawnych. Da się założyć konto osobiste online oraz w oddziale wybranego banku. Rachunek pozwala na bezpieczne przechowywanie swoich pieniędzy, a także zarządzenie nimi w dowolny sposób.

Wraz z dostępem do konta klient banku otrzymuje także kartę płatniczą oraz usługę bankowości internetowej. Dzięki temu może płacić zbliżeniowo za zakupy i usługi, a także dokonywać transakcji online. Ponadto właściciel takiego rachunku w dowolnym momencie wykonuje przelewy, sprawdza historię płatności czy korzysta z opcji wymiany walut przez internet.

Założenie konta w banku to najlepsza decyzja, jaką można podjąć w celu ochrony oszczędności. Przechowywanie środków na rachunku to zdecydowanie najbezpieczniejsza metoda na uniknięcie kradzieży czy zgubienia pieniędzy. Choć niektórzy wciąż wolą gromadzić banknoty w gotówce, to jednak warto zapoznać się z najnowocześniejszymi mechanizmami ochrony, jakie gwarantują placówki finansowe.

Na dodatek prowadzenie konta bywa zupełnie darmowe. Zwykle banki wymagają pewnych opłat, ale oferują łatwe zrezygnowanie z kosztów. Wystarczy aktywnie korzystać z funkcji ROR-u, aby nie musieć uiszczać rachunków na rzecz placówki. Każda oferta jest jednak inna i należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami, aby wybrać takie, które najłatwiej będzie spełnić.

Posiadanie konta w banku nie odbiera możliwości dysponowania gotówką. Bankomaty znajdują się w całej Polsce, a z nich da się w łatwy sposób wydobyć środki niezbędne do płacenia w miejscach bez terminala. Historia na rachunku ułatwia monitorowanie swoich wydatków i lepsze ich kontrolowanie.

Ponadto klienci banków mają dostęp do innych usług placówek, w tym m.in. okazyjnych ofert kredytowych. W momencie, gdy potrzebują zastrzyku gotówki, nierzadko mogą liczyć na korzystne warunki właśnie u swojego dostawcy konta.

Rachunek osobisty w banku – jak założyć?

Jeśli chce się założyć konto osobiste, należy najpierw wybrać odpowiednią dla siebie ofertę. W tym pomaga internetowy ranking Bankier SMART. Warto porównać poszczególne opcje pod względem kosztów i oferowanych udogodnień. Proces da się załatwić internetowo i stacjonarnie.

W pierwszym przypadku można przejść do formularza kontaktowego z bankiem już z zestawienia Bankier SMART. Inna opcja to wejście samodzielnie na stronę placówki i wyszukanie zakładki umożliwiającej rozpoczęcie wnioskowania. Poza tym da się jeszcze skorzystać z aplikacji mobilnych banków. Potwierdzenie tożsamości w takim wypadku odbywa się poprzez wykonanie selfie.

Wizyta osobista to wciąż często wybierana opcja na wystartowanie z własnym rachunkiem. W placówce należy przedstawić dowód tożsamości, a także złożyć wniosek o uruchomienie ROR-u. Następnie po uzgodnieniu szczegółów z pracownikiem oddziału podpisuje się umowę zawierającą wszelkie uzgodnienia dotyczące konta.

Aktywacja rachunku rozliczeniowego ma miejsce niemal natychmiast, ale trzeba poczekać jeszcze na to, aż na wskazany adres dotrze karta płatnicza. Zanim otrzyma się plastik, można dokonywać płatności online czy za pośrednictwem telefonu. Uruchomienie konta zajmuje kilkanaście minut i samodzielnie mogą z tej opcji skorzystać osoby powyżej 18. roku życia. Co z młodszymi użytkownikami?

Jakie są rodzaje kont osobistych w banku?

Każda pełnoletnia osoba jest w stanie sama uruchomić swoje konto w banku. Jeśli w grę wchodzi osoba powyżej 13. roku życia, musi mieć ona zgodę opiekuna lub rodzica. Takie ROR-y zwykle różnią się nieco funkcjami od rachunków dorosłych. Rodzice mogą sprawować pewną opiekę nad finansami nastolatka.

Banki pozwalają także na otwarcie rachunków dla młodszych dzieci. Wtedy rola rodzica jest jeszcze większa, ale warto zdecydować się na taki krok. Świadomość finansowa i wiedza ekonomiczna powinny być kształtowane od najmłodszych lat. Konto dla dziecka to sposób na nauczenie go zarządzania pieniędzmi i szacunku do zdobytych środków. W ten sposób odkłada się również oszczędności na przyszłość malucha.

Niektóre oferty na rachunki są ukierunkowane także na potrzeby seniorów. Cechują się one np. bardzo prostą obsługą lub wyjątkowo niskimi opłatami za poszczególne udogodnienia. Nie ma jednak na rynku kont, z których mogą korzystać tylko osoby starsze. Takie obostrzenia dotyczą jedynie najmłodszych właścicieli ROR-ów, którzy dopiero wchodzą na ścieżkę zarządzania finansami.

Wybieranie najlepszego konta osobistego w banku

Wybór najkorzystniejszej oferty na konto osobiste najlepiej przeprowadzić za pomocą narzędzia Bankier SMART. Gromadzi ono aktualne propozycje różnych banków i wyodrębnia przy każdej z nich kluczowe parametry. W liście przy każdej placówce znajduje się cena prowadzenia ROR-u.

Miesięczna opłata często pojawia się w zakresie, który obejmuje od 0 do kilku czy kilkunastu złotych. Kolejna kwestia to cena za posiadanie karty płatniczej, a kolejna dotyczy użytkowania bankomatów. Jeśli któraś z opłat nie jest określona jednoznacznie, to sygnał, że można z niej zrezygnować.

Aby zniwelować koszty za niektóre aktywności, trzeba spełnić określone warunki. Zwykle dotyczą one np. płacenia zbliżeniowo w sklepach czy uzyskiwania wpływów na rachunek. Ciekawą opcję stanowią także zawarte w zestawieniu bonusy, jakie klienci pozyskują za wykonywanie czynności określonych w promocji. Nowi klienci mają szansę na zdobycie nawet kilkuset złotych w podarunku od banku.

Numer rachunku bankowego – z czego się składa?

Każde konto osobiste ma swój indywidualny numer, który składa się z 26 cyfr. Jego budowa wygląda następująco:

AA – liczba kontrolna, powstaje na bazie algorytmu.

BBBBBBBB – cyfry oznaczające bank i oddział.

CCCCCCCCCCCCCCCC – losowy ciąg cyfr charakterystyczny dla konkretnego rachunku.

Wszystkie rachunki mają tak samo skonstruowane numery, dlatego podczas wykonywania przelewów online system odczytuje np. oddział placówki, w jakiej dana osoba założyła konto.