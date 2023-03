Konsekwencje podatkowe zawarcia umowy użyczenia

1) Nieodpłatne użyczenie mieszkania znajomemu "(...) bezpłatne użyczenie przez Pana lokalu mieszkalnego Pana koledze nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Również wydatki ponoszone przez biorącego w użyczenie tytułem zapłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda) oraz pozostałe opłaty rozliczane na podstawie wskazań liczników, wchodzące w skład czynszu uiszczanego na rzecz spółdzielni, nie stanowią dla Pana przysporzenia majątkowego i tym samym nie skutkują powstaniem po Pana stronie przychodu do opodatkowania. Natomiast kwota czynszu, z wyłączeniem opłat rozliczanych na podstawie wskazań liczników – dokonywana przez biorącego w użytkowanie lokal, tj. Pana kolegę, stanowi dla Pana przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." Interpretacja indywidualna z 21 marca 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1201.2021.2.ACZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 2) Użyczenie mieszkania osobie bliskiej Mam zamiar użyczyć mieszkania bratankowi. Mieszkanie stanowi moją własność, i poprzednio wynajmowałam je komercyjnie, uzyskując przychody z tzw. najmu prywatnego. Czy takie użyczenie spowoduje u bratanka konieczność zapłaty podatku dochodowego?...