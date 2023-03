Kolejne korzystne zmiany w Kodeksie pracy trafiły do podpisu prezydenta

Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowe dni urlopu okolicznościowego oraz stabilne formy zatrudnienia - to tylko część rozwiązań, nad którymi we czwartek zakończył prace parlament. Nowelizacja Kodeksu pracy trafi teraz na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy.

„Bardzo się cieszę, że już niebawem faktem staną się kolejne korzystne rozwiązania w prawie pracy. Pierwsze zmiany już wchodzą w życie, bo 7 kwietnia zacznie obowiązywać możliwość pracy zdalnej, a od 21 lutego pracodawcy zyskali szersze uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości pracowników. Przyjęte w czwartek kolejne regulacje są odpowiedzią na oczekiwania m.in. pracujących rodziców. To dla nich wydłużamy urlop rodzicielski i wprowadzamy elastyczne formy zatrudnienia, co z pewnością ułatwi godzenie ról zawodowych i prywatnych. Ważne zmiany nastąpią w zakresie możliwości zmian warunków zatrudnienia oraz w zawieraniu umów na okres próbny” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dłuższy urlop rodzicielski

To jedna z najważniejszych zmian. Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41. tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43. tygodni (w przypadku porodu mnogiego). W jego ramach nieprzenaszalną część określono na 9 tygodni dla każdego z rodziców.

Dodatkowy urlop opiekuńczy

Ustawa wprowadza dodatkowy urlop opiekuńczy w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie bezpłatny i będzie przysługiwał pracownikom w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Wprowadzone zostanie także zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Zwolnienie to będzie przysługiwało w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Elastyczna organizacja pracy

Możliwość szerszego skorzystania z elastycznej organizacji pracy będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom członków rodziny lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym - wymagających wsparcia z poważnych względów medycznych.

Prawo do zmiany rodzaju umowy

Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Taka możliwość będzie dostępna raz w roku kalendarzowym.

Zmiany w umowie o pracę na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

