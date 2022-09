Kiedy wchodzi się w drugi próg podatkowy? Jak to optymalizować na UoP?

W 2022 wprowadzono zmiany w prawie podatkowym. Główną z nich jest zmiana wysokości progów podatkowych. Ile wynosi nowa kwota? W jaki sposób możemy pozostać w obrębie pierwszego progu podatkowego? Pomóc w tym mogą wprowadzone przez Polski Ład ulgi. Jakie? Podpowiadamy.

Czym są progi podatkowe?

Progi podatkowe są to limity dochodów rocznych, do których przypisane są określone stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązują one podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. W praktyce progi podatkowe dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowę o zlecenie.

Ile wynoszą progi podatkowe w 2022 roku?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wyższy I próg podatkowy. Kwota została podniesiona do 120 000 zł brutto. Od 1 lipca nastąpiło natomiast obniżenie podatku PIT z 17 do 12% dla osób, których dochody roczne mieszczą się w granicach I progu. II próg finansowy przeznaczony jest dla osób, których dochody przekroczyły 120 000 zł brutto. Nadwyżka opodatkowana jest w wysokości 32%.

Kiedy następuje przekroczenie progu podatkowego?

Po tegorocznych zmianach w przepisach zarobki do 10 000 zł brutto objęte są pierwszym progiem podatkowym. W sytuacji umowy o pracę oznacza to zarobki na poziomie około 6 937 zł netto miesięcznie. W takiej sytuacji podatki odprowadzane są przez pracodawcę. Zaliczka odprowadzana jest w wysokości niższej stawki do momentu, kiedy nie zostanie przekroczony drugi próg podatkowy. Następnie rozpoczyna się naliczanie według wyższej stawki.

Progi podatkowe dla małżonków

Według Ustawy o PIT osoby, które zawarły związek małżeński mają możliwości wspólnego rozliczania się. Ma to miejsce w trzech przypadkach: 1) gdy pozostają w małżeństwie przez cały rok podatkowy, 2) nie podpisały rozdzielności majątkowej, 3) dochody partnerów opodatkowane są na zasadach ogólnych.

W powyższych sytuacjach małżonkowie mają prawo do wspólnego złożenia deklaracji PIT. Jest to ważne w kontekście progów podatkowych, ponieważ w przypadku małżeństw są one podwajane. W praktyce oznacza to, że próg podatkowy nie wynosi 120 000 a 240 000 zł brutto. To samo tyczy się kwoty wolnej od podatku, która zamiast 30 000 wyniesie 60 000.

Wspólne rozliczanie się jest opłacalne w sytuacji, kiedy jeden ze współmałżonków zarabia powyżej pierwszego progu finansowego, a dochody drugiego są o wiele mniejsze. W tym momencie warto dodać, że w momencie, kiedy jeden ze współpartnerów zrezygnuje ze wspólnego rozliczania to od następnego miesiąca będzie już rozliczany według zasad ogólnych.

Zerowy podatek dla rodzin i seniorów

Aktualizacja przepisów podatkowych wprowadzona przez Polski Ład uwzględnia także rodziny i seniorów. Wprowadzono tzw. PIT-0 dla rodzin 4+. Oznacza on, że rodziny posiadające co najmniej czwórkę dzieci są całkowicie zwolnione z podatku.

PIT-0 uwzględnia także emerytów, którzy pozostają aktywni zawodowo rezygnując jednocześnie z pobieranej emerytury. Osoby takie mogą liczyć na zwolnienie z podatków w sytuacji, kiedy mają przychody roczne mniejsze niż 85 528 zł rocznie. W tym przypadku nie ma znaczenia czy przychody zostały osiągnięte za pomocą umowy o pracę, czy własnej działalności gospodarczej.

Ulga dla klasy średniej

Polski Ład wprowadził także ulgę dla klasy średniej. Jest ona rekompensatą w rozliczaniu składki zdrowotej, której nie można już odliczyć od podatku w 2022 roku. Taka ulga ma polegać na odliczeniu od dochodu kwoty, której wysokość zależeć będzie od wysokości rocznych przychodów.

Komu przysługuje prawo do ulgi dla klasy średniej? Osobom, które pracują na etacie, a ich roczne zarobki mieszczą się w widełkach od 68 412 do 133 692 zł. Do takich przychodów oprócz wynagrodzenia, zaliczają się też wszelkie świadczenia rzeczowe i nieodpłatne (np. pakiety medyczne, ubezpieczenia, PPK w części refundowanej przez pracodawcę) oraz premie pieniężne.

Ulga prorodzinna

Zdecydowanie najbardziej popularną ulgą podatkową jest ulga prorodzinna. Małżonkowie mogą skorzystać z niej w dowolnej, ustalonej przez siebie proporcji. Z tego rodzaju ulgi mogą skorzystać rodzice sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem, opiekunowie prawni dziecka oraz rodziny zastępcze. Ulgi pozbawieni są rodzice, którzy utracili władzę rodzicielską.

Aby móc skorzystać z ulgi rodzicielskiej dziecko musi być: niepełnoletnie, otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny lub rentę, uczyć się lub studiować przy jednoczesnym nieuzyskaniu dochodów wyższych niż 3089 zł w poprzednim roku.

Ulga dla samotnych rodziców

Kolejnym rodzajem ulgi podatkowej, z której można skorzystać jest ulga dla samotnych rodziców. Została ona wprowadzona przez Polski Ład. Osoba korzystająca z ulgi otrzyma 1500 zł niezależnie od wysokości dochodu. Przysługuje ona wszystkim osobom, które wychowują samotnie dziecko. W celu jej uzyskania należy przedstawić akt urodzenia oraz prawo opieki nad dzieckiem.

Ulga na Internet

Ciekawą ulgą jest tzw. ulga na internet. Przysługuje ona każdej osobie, która ponosi koszta ze względu opłat za usługi internetowe. Nie może być ona wyższa niż poniesione koszty. Do jej rozliczenia potrzebne będzie skompletowanie faktur, które potwierdzą poniesione koszty. Powinny one zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko, dane osoby, która poniosła koszty usługi, a także rodzaj usługi i kwota do zapłaty. W przypadku małżeństw płacących za internet wspólnie na dokumentach muszą znajdować się dane obojga.

Maksymalny koszt ulgi wynosi 760 zł. Co oczywiste - odpisana kwota musi pokrywać się z kosztami poniesionymi na rachunki. Należy wiedzieć, że ze wspomnianej ulgi skorzystać można jedynie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe.