Kiedy będzie można rozliczyć PIT za 2023 rok?

Rozliczenie podatkowe to coroczna konieczność dla większości obywateli. W przypadku PIT za rok 2023 podatnicy mogą zacząć korzystać z usługi Twój e-PIT już od 15 lutego 2024 roku. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje zeznania podatkowe bazując na danych, które posiada. Obejmować to będzie zeznania takie jak PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, oświadczenie PIT-OP oraz informacje dotyczące ulgi na dzieci w ramach programu rodzin 4+. W tym roku ostateczny termin złożenia najpopularniejszych formularzy PIT upływa 30 kwietnia 2024 roku.

Usługa Twój e-PIT - co to jest?

Twój e-PIT to elektroniczna platforma, która umożliwia łatwe i bezproblemowe rozliczenie się z fiskusem. W roku 2023 niemal wszyscy podatnicy skorzystali z rozliczeń elektronicznych. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że około 20 milionów deklaracji zostało złożonych elektronicznie, z czego aż 17,9 miliona w usłudze Twój e-PIT. To pokazuje rosnące zaufanie podatników do Krajowej Administracji Skarbowej.

Czy PIT-37 rozliczy Urząd Skarbowy?

Wiele osób zastanawia się, czy muszą samodzielnie wypełniać formularz PIT-37. Otóż, od 2019 roku urząd skarbowy przygotowuje za podatników deklaracje PIT-37, co znacznie ułatwia cały proces. Podatnicy mają możliwość sprawdzenia przygotowanej deklaracji pod kątem poprawności i uzupełnienia jej o dodatkowe informacje, np. o ulgi podatkowe czy wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT-37?

PIT-37, tak jak inne deklaracje podatkowe, powinien zostać złożony do 30 kwietnia 2024 roku. Jeśli podatnik nie złoży deklaracji w terminie, a znajduje się ona już w systemie Twój e-PIT, zostanie ona automatycznie zaakceptowana i uznana za poprawną.

Kiedy oczekiwać zwrotu podatku z deklaracji PIT?

Osoby, które złożyły deklaracje drogą elektroniczną mogą oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku nawet w ciągu 45 dni, podczas gdy dla deklaracji złożonych tradycyjnie czas oczekiwania wynosi 3 miesiące. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot w maksymalnie 30 dni.

Legavi.pl – wsparcie prawne w zasięgu ręki

