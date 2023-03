Jak rozliczyć podatek dochodowy w Niemczech?

Niemcy to jeden z najczęściej wybieranych krajów przez Polaków, którzy chcą dorobić w obcej walucie. Warto wiedzieć, że każda legalnie zatrudniona osoba ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej u zachodniego sąsiada. Chociaż sama procedura składania niemieckiego PIT-u nie różni się aż tak bardzo o tego, jak to wygląda w Polsce, to z kolei do procedury rozliczenia w Niemczech, niezbędna będzie znajomość kilku ważnych zapisów z niemieckiego prawa podatkowego. Wielu Polaków obawia się, że w trakcie wypełniania oraz składania deklaracji zrobią błąd. W dzisiejszym artykule znajdziesz najważniejsze informacje z zakresu rozliczenia podatku z Niemiec. Dowiedz się, jak to zrobić i pozbądź się niepotrzebnego stresu!

Podstawowe informacje o niemieckim systemie podatkowym

W przeciwieństwie do Polski, w Niemczech funkcjonuje podatek progresywny. Co to oznacza? Wiąże się to przede wszystkim z tym, że wysokość odprowadzanej daniny oraz możliwość korzystania z poszczególnych ulg, jest uzależniona od dochodów osoby pracującej oraz jej sytuacji życiowej. W związku z tym w Niemczech funkcjonują klasy podatkowe, tak aby każdy podatnik wiedział, jakie warunki go obowiązują. W zależności od sytuacji życiowej oraz dochodów konkretnej osoby, są one przydzielane do adekwatnej klasy podatkowej. Jak wygląda w teorii wspomniany system? Klas jest sześć i dzielą one podatników w zależności od ich potrzeb oraz możliwości.

I klasa – tutaj przydzielane są wszystkie osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe – rozwodnicy, wdowcy oraz pary w separacji. W klasie I znajdują się również Polacy, którzy na co dzień pracują w Niemczech, a ich współmałżonek pozostał w ojczyźnie.

II klasa – w tej grupie są samotni rodzice, którzy korzystają ze wsparcia socjalnego.

III klasa – do tej klasy trafiają wszystkie osoby będące w związku małżeńskim z pracownikiem zatrudnionym w Niemczech. W związku z tym, że w klasie III obowiązuje najwyższa kwota wolna od podatku dla par, jest ona szczególnie zalecana dla małżeństw, w których występuje duża różnica w zarobkach.

IV klasa – do tej grupy automatycznie trafiają wszystkie osoby po zawarciu związku małżeńskiego oraz osoby zgłaszające meldunek w Niemczech.

V klasa – ta klasa dedykowana jest dla wszystkich osób, których współmałżonkowie wybrali III klasę podatkową.

VI klasa – w ostatniej klasie znajdują się podatnicy, którzy mają więcej niż jedno źródło dochodu. Ważną informacją jest również to, że w grupie VI nie przewidziano kwoty wolnej od podatku.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rozliczenia podatku z Niemiec?

W celu prawidłowego rozliczenia podatku z Niemiec musisz skomplementować wszystkie niezbędne dokumenty. Komplet egzemplarzy może się różnić w zależności od Twojego dochodu, sytuacji rodzinnej oraz ulg podatkowych, które Ci przysługują. Sprawdź, jakie dokumenty są absolutną podstawą do rozliczenia się z Finanzamt.

Lohnsteuerbescheinigung to zaświadczenie, które powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy z zachodniej granicy. Warto wiedzieć, że taki dokument należy pobrać od każdego z pracodawców, jeśli jesteś zatrudniony w więcej niż jednym zakładzie. Zaświadczenie z urzędu EU/EWR to specjalny dokument, dzięki któremu każdy podatnik jest w stanie udokumentować swój dochód. W paczce dokumentów przekazywanych do Niemieckiego Urzędu Skarbowego powinny się również znaleźć egzemplarze potwierdzające przysługujących Ci zwolnień podatkowych.

Sprawdź, jakie ulgi przysługują Polakom pracującym w Niemczech!

Na tle innych państw europejskich Niemcy są uznawane za kraj z jednymi z najwyższych podatków. Warto jednak zaznaczyć, że osobom rozliczającym podatek w tym kraju, przysługuje również całkiem sporo ulg oraz istnieje dużo możliwości odpisania części wydatków od podsumowanego dochodu. Do takich opłat należą przykładowo kwoty związane z poszukiwaniem pracy oraz rozwojem zawodowym. Kolejna grupa dotyczy środków przekazywanych na ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne. W przypadku Polaków zatrudnionych w Niemczech, których część rodziny została w ojczyźnie, jedną z najczęściej wykorzystywanych ulg jest ulga na prowadzenie drugiego gospodarstwa domowego. Dzięki niej podatnicy mogą odjąć wydatki związane z utrzymaniem domu znajdującego się w Polsce. Dodatkowo rodzice zatrudnieni w niemieckich firmach mają także możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi na dzieci.