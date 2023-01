Podwyżki cen prądu dotknęły obecnie każdego. Za ten sam pobór energii musimy zapłacić o wiele więcej. Podpowiadamy, jak obniżyć rachunki za prąd, na czym można zaoszczędzić oraz wyjaśniamy, komu przysługuje dodatek do prądu.

Podwyżki cen prądu 2022

Podwyżka cen prądu dotknęła wszystkie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Na wyższe rachunki muszą przygotować się ci, którzy zużywają najwięcej energii. Poza wzrostem cen za gaz czy prąd wzrosły również stopy procentowe. Tym samym ci, którzy obecnie spłacają kredyt online na pewno odczuwają wyższą ratę w domowym budżecie.

Warto wiedzieć, że za prąd można zapłacić mniej, jeżeli jako gospodarstwo domowe zmieścisz się w określonym rocznym limicie:

2 000 kWh – dla wszystkich,

2 600 kWh – dla tych, z którymi mieszka osoba z niepełnosprawnością,

3 000 kWh – dla rodzin z minimum trojgiem dzieci lub rolników.

Aby móc załapać się na wyższy limit po niższej cenie, trzeba złożyć u swojego dostawcy prądu oświadczenie, które potwierdzi posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo Kartę Dużej Rodziny.

Dodatek do prądu – komu przysługuje?

Kolejną formą pomocy jest dodatek do prądu, czyli dodatek elektryczny. Będzie on wypłacany jednak tylko wtedy, gdy prąd jest wykorzystywany do ogrzewania, np. zasilając pompę ciepła. Można otrzymać 1 000 zł, natomiast gdy roczne zużycie przekracza 5 000 kWh, to dodatek do prądu wyniesie 1 500 zł.

Niestety, aby można było skorzystać z pomocy, trzeba było do 11 sierpnia 2022 roku zgłosić urządzenie zasilane prądem jako źródło ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Teraz mogą jeszcze to zgłaszać tylko osoby, które dopiero co zainstalowały i uruchomiły ogrzewanie elektryczne.

Wniosek o dodatek do prądu można zgłaszać bezpośrednio w gminie (osobiście albo przez internet) i przysługuje on na jedno gospodarstwo domowe. Aby otrzymać pomoc, należy złożyć wniosek w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Gmina wypłaci pieniądze maksymalnie do 31 marca 2023 roku.

Jak odczytywać licznik prądu?

Licznik prądu pozwala sprawdzić, ile prądu zostało wykorzystane w ramach jednego gospodarstwa domowego. Na tej podstawie rozliczamy się z dostawcą energii. Aby sprawdzić, ile wynosi Twoje faktyczne zużycie, trzeba się dowiedzieć, jaki masz rodzaj licznika oraz jaką taryfę:

licznik indukcyjny – podajesz stan zużycia w kWh, pomijając zera z przodu licznika oraz zaokrąglając do pełnej kilowatogodziny,

podajesz stan zużycia w kWh, pomijając zera z przodu licznika oraz zaokrąglając do pełnej kilowatogodziny, licznik inteligentny lub elektroniczny – wykorzystujesz kody:

- 1.8.0 oznacza całkowite zużycie prądu,

- 1.8.1 oznacza zużycie prądu w pierwszej strefie (w szczycie),

- 1.8.2 oznacza zużycie prądu w drugiej strefie (poza szczytem).

Dla taryfy całodobowej trzeba podać tylko jedną wartość, natomiast dla dwustrefowej dwie wartości osobno.

Zazwyczaj liczniki są sczytywane przez pracowników dostawcy energii. Jeśli zostaniesz poproszony o spisanie jego stanu (np. podczas awarii), pamiętaj, aby zaokrąglić zużycie do pełnych kilowatogodzin oraz podać je dla dwóch stref osobno, jeżeli z takiej taryfy korzystasz.

Jak obliczyć zużycie prądu?

W internecie można łatwo wyszukać kalkulator zużycia prądu. Aby z niego skorzystać, trzeba wiedzieć:

jaką moc mają urządzenia, z których korzystasz (taką informację można znaleźć na urządzeniu lub w instrukcji korzystania z niego),

jak długo pracują,

jaką stawkę płacisz za 1 kWh prądu (widnieje to na fakturze za prąd).

Posiadając te dane, można również bez problemu wyliczyć zużycie prądu samemu. Na początek warto wiedzieć, że do obliczeń będzie potrzebny kilowat, a moc urządzeń jest często podawana w watach. Dlatego waty trzeba podzielić przez 1000.

Przykład

Załóżmy, że lodówka pobiera 280 W, czyli 0,28 kW. Pracuje 24 godziny na dobę, czyli jej dobowe zużycie prądu wyliczymy następująco: 0,28 kW * 24 godziny = 6,72 kWh (kilowatogodziny).

Następnie musimy pomnożyć tę wartość razy cenę 1 kWh (znajdziesz to na fakturze za prąd):

6,72 kWh x 0,77 zł (średnia cena prądu dla taryfy całodobowej) = 5,17 zł

Oznacza to, że działanie lodówki przez całą dobę kosztuje Cię 5,17 zł. Jeśli chcesz obliczyć zużycie miesięczne, to musisz tę wartość pomnożyć razy liczbę dni w miesiącu (np. 30), natomiast gdy roczne, to razy 365.

Dla naszego przykładu więc lodówka przez miesiąc pobiera prąd o wartości 155,10 zł, natomiast przez rok jej utrzymanie kosztuje 1 887,05 zł.

Jak oszczędzać prąd?

Aby podwyżka prądu mniej dawała Ci się we znaki, warto dowiedzieć się, jak możesz oszczędzać energię elektryczną. Poniżej zebraliśmy sposoby, które dadzą Ci realne oszczędności.