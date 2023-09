Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?

Wypadek mniejszej wagi Zgodnie z art. 53 § 8 kks, w rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6 Kodeksu karnego skarbowego (tj. nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, w 2023 r. jest to: od stycznia do czerwca: 17 450 zł (5 x 3490 zł),

od lipca do grudnia: 18 000 zł (5 x 3600 zł), a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.