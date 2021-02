Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszą się w swym zakresie tylko i wyłącznie do bezwzględnego objęcia obowiązkiem podatkowym w zakresie VAT sprzedaży lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsiębiorca VAT-owiec, transakcja zawsze będzie wiązała się z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powyższe regulacje nie obowiązują. W konsekwencji oznacza to, że procedura kupna samochodu uznawanego za nowy będzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu używanego do firmy. W omawianym kontekście przedmiotem rozważań jest nabycie samochodu przez firmę od osoby prywatnej. Powyższe oznacza, że transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawartą pomiędzy stronami umową kupna/sprzedaży.

Sprzedaż i zakup nowego samochodu objęte są szczególnymi regulacjami w zakresie podatku VAT. Sprowadzają się one do tego, że niezależnie od statusu, jaki posiadają nabywca oraz sprzedawca (tj. czy są to osoby fizyczne, przedsiębiorcy, VAT-owcy), uznani są za podatników VAT. Uznanie zaś danego podmiotu za podatnika VAT zazwyczaj wiąże się z koniecznością sporządzenia stosownej dokumentacji dla potrzeb podatku VAT oraz jego rozliczeniem.

Takie szczególne obowiązki z pewnością mają nabywcy i sprzedawcy nowych samochodów, jeżeli transakcja odbywa się z kontrahentem z Unii Europejskiej. Powyższe przepisy obowiązują na mocy art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT. Ustawa wyraźnie wyłania krąg podatników dokonujących obrotu nowymi środkami transportu w ramach Wspólnoty, nie odnosi się natomiast do podatników, który dokonują transakcji zakupu bądź sprzedaży nowego środka transportu na terytorium kraju. W odniesieniu do zarejestrowanych podatników VAT kwestia ta wydaje się oczywista - sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu 23-procentowym podatkiem VAT, zgodnie z ogólną zasadą. Biorąc jednak pod uwagę szczególne regulacje w zakresie kupna i sprzedaży nowych samochodów, powstaje pytanie, jak mają rozliczać tę transakcję osoby prywatne. Zdarzyć się przecież może, że osoba fizyczna kupuje w salonie nowy samochód, a następnie, w wyniku różnego biegu zdarzeń, np. wypadku, sprzedaje go. Taka sytuacja jest szczególnie mile widziana z punktu widzenia nabywcy. Samochód jest niemalże nieużywany, a cena znacznie niższa niż w przypadku kupna w salonie.

Z punktu widzenia optymalizacji kosztów w firmie zakup nowego samochodu od osoby fizycznej może być bardzo atrakcyjny, przede wszystkim ze względu na możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT w przypadku sprzedaży samochodu.

Nowy samochód, czyli jaki?

Definicja według art. 2 pkt 10 lit. a ustawy o VAT: W myśl przepisów o VAT nowy samochód to m.in. taki samochód osobowy, który: przejechał nie więcej niż 6000 kilometrów lub

od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Kwestia ustalenia ilości przejechanych kilometrów jest łatwa - wystarczy skontrolować stan licznika. Wątpliwości zaś może budzić prawidłowe określenie czasu użytkowania. W przepisach jest mowa o używaniu samochodu w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu dopuszczenia go do użytku. Momentem tym dla samochodów osobowych jest dzień, w którym pojazd został pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji samochodu lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Ważne: Ustawodawca obejmuje obowiązkiem podatkowym nowy środek transportu (nowy samochód). Nowym samochodem, według słowniczka pojęciowego, jest pojazd, w odniesieniu do którego możemy stwierdzić, że wystąpiła choćby jedna z dwóch przesłanek: pojazd przejechał nie więcej niż 6000 km, ale od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż pół roku lub

pojazd ma przebieg znacznie większy niż 6000 km, ale od momentu dopuszczenia go do użytku nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy.

Powyższe zostało potwierdzone np. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2006 r. o sygnaturze I FSK 9/06, a także wyrokiem z 15 grudnia 2010 r, sygn. I FSK 23/10. W wyrokach tych NSA zauważył, że w definicji nowego środka transportu uregulowanie przybrało postać alternatywy nierozłącznej, zwanej zwykłą. Alternatywa nierozłączna jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z jej zdań składowych jest prawdziwe. Alternatywa taka jest fałszywa tylko w jednym przypadku, a mianowicie wówczas, gdy wszystkie zdania składowe są fałszywe. W odniesieniu do powyższej definicji oznacza to, że nowym środkiem transportu nie będzie samochód, który będzie miał przebieg większy niż 6000 km i jednocześnie będzie używany dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

VAT czy PCC?

Podatek przy umowie sprzedaży samochodu pobierany jest w wysokości 2% wartości rynkowej samochodu, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC. Co do zasady wartość samochodu podana jest w zawieranej pomiędzy stronami umowie i to właśnie uzgodniona kwota stanowi podstawę opodatkowania. Niemniej, składając w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, pracownik organu, w przypadku podejrzenia obniżenia wartości samochodu, wskaże jego wartość. Praktyka dowodzi, że niemalże każdy podatnik, który chce złożyć deklarację, musi przyjąć ustalenia pracownika urzędu skarbowego, który naniesie poprawki na składaną deklarację i poda wartość samochodu. Takie „przeszacowanie” wartości samochodu zazwyczaj dokonywane jest od ręki przy okienku w urzędzie, jednak zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy (art. 6 ust. 3 i 4 ustawy o PCC) procedura ta powinna wyglądać nieco inaczej. Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub określona przez podatnika wartość zdaniem urzędu nie odpowiada wartości rynkowej - organ wzywa podatnika do jej określenia (w przypadku jej braku) bądź odpowiednio podwyższenia lub obniżenia. W wezwaniu organ podatkowy powinien podać wartość np. omawianego samochodu według własnej, wstępnej oceny. Podatnik zaś powinien odpowiedzieć na wezwanie w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W sytuacji, gdy podatnik nie odpowiada na wezwanie urzędu (nie wskaże rynkowej wartości), organ podatkowy sam określa wartość przedmiotu, posiłkując się przy tym opinią biegłego bądź, jeżeli takowa istnieje - wyceną rzeczoznawcy przedstawioną przez podatnika. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość przedmiotu określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, to koszty opinii ponosi podatnik.

Zwalnia się od podatku PCC sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. (art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych)

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli w omawianej sytuacji - z chwilą sprzedaży samochodu. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC. Samą zaś deklarację (od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje druk deklaracji PCC-3) należy złożyć w terminie 14 dni od daty sprzedaży samochodu. Deklarację składa się bez wezwania ze strony urzędu skarbowego, co oznacza, że podatnik sam musi dopilnować terminów.

W świetle obecnych uregulowań (art. 4 pkt 1) przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży tylko na kupującym. W dalszej konsekwencji tylko na kupującym będzie też ciążył obowiązek złożenia deklaracji PCC oraz zapłaty podatku. Stanowią o tym przepisy art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o PCC. W deklaracji przede wszystkim uwidacznia się informacje na temat:

daty i miejsca dokonania czynności cywilnoprawnej,

danych kupującego (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania),

zwięzłego określenia treści i przedmiotu czynności (np. marka i typ samochodu, nr silnika, nr podwozia, nr rejestracyjny, rok produkcji, kolor),

podstawy opodatkowania, czyli wartości samochodu, którą strony uzgodniły,

stawki podatku - 2%,

oraz kwoty podatku (np. przy zakupie samochodu o wartości 50 000 zł wartość podatku PCC wyniesie 1000 zł).

Analizując konsekwencje podatkowe zakupu nowego samochodu od osoby fizycznej, należy odnieść się do jeszcze jednej, bardzo istotnej regulacji, a mianowicie do art. 2 pkt 4 lit a i b ustawy o PCC. Wskazane przepisy stanowią, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne (w tym umowa sprzedaży), jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Wskazana regulacja często prowadzi do błędów w postępowaniu podatników, ponieważ mylnie sądzą oni, że jeżeli chociażby jedna ze stron jest VAT-owcem, to nie ma obowiązku rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych. Niestety, twierdzenie takie jest dalekie od prawdy. Należy zwrócić uwagę, że przepis zawiera ograniczenie zwolnienia do czynności, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest VAT-owcem. Wobec powyższego istotne znaczenie ma nie to, że jedna ze stron transakcji jest VAT-owcem, a to by to sprzedawca (bo umowa dotyczy sprzedaży samochodu - umowa sprzedaży jest wskazaną czynnością) był podatnikiem podatku VAT. Oznacza to, że w przypadku gdy zbywcą samochodu jest osoba prywatna (niebędąca podatnikiem VAT), sprzedaż taka będzie podlegała opodatkowaniu PCC, niezależnie od tego, czy nabywcą jest inna osoba prywatna, czy firma będąca podatnikiem VAT. O podatku PCC nie byłoby mowy w sytuacji odwrotnej, tj. jeśli firma sprzedawałaby samochód osobie fizycznej.

Czy wiesz, że: W przypadku umowy sprzedaży samochodu przez osobę fizyczną na rzecz firmy będącej podatnikiem VAT czynność podlega opodatkowaniu PCC, a w sytuacji odwrotnej, tj. gdy firma sprzedaje samochód na rzecz osoby prywatnej, czynność taka nie podlega PCC.

Wartość początkowa samochodu

Skoro w myśl przepisów istnieje obowiązek opłacenia przez kupującego podatku PCC, powstaje pytanie, czy zapłacony podatek zwiększa wartość początkową nabytego samochodu.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych w razie kupna uważa się cenę ich nabycia. Ceną nabycia zaś jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem wobec wyraźnej regulacji, która mówi, iż wartość środka trwałego powinna być zwiększona o wszelkie opłaty notarialne i skarbowe - należy stwierdzić, że zapłacony podatek PCC również zwiększa wartość początkową nabytego samochodu.

Warto wiedzieć: Zapłacony przez nabywcę samochodu podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa wartość początkową środka trwałego.

W związku z faktem, iż wartość środka trwałego zwiększają koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, należy zauważyć, że do zwiększenia podstawy w przypadku nowego samochodu zostaną zaliczone m.in. wydatki na rejestrację, wykupienie nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, wykupienie tablic rejestracyjnych oraz opłat za wydanie dowodu.

Firma dokonująca zakupu nowego samochodu osobowego powinna być szczególnie wyczulona na prawidłowe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. W związku z faktem, że samochody nowe mają zazwyczaj niebagatelną wartość, trzeba ze szczególną uwagą ustanowić wartość samochodu, od której można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Mowa tu o regulacji wynikającej z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, która stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

