Faktura VAT elektroniczna - 6 zalet fakturowania online

Fakturowanie online cieszy się rosnącą popularnością, a ogrom korzyści, które niesie ze sobą, przekonuje coraz większą liczbę przedsiębiorców do sięgnięcia po to rozwiązanie. Poniżej przedstawiamy sześć kluczowych zalet fakturowania online.

Możliwość wystawiania faktur na komputerze i w aplikacji mobilnej

Dziś, dzięki rozwojowi technologii, wystawianie faktur stało się znacznie prostsze i szybsze. Dzięki kompleksowym narzędziom, takim jak program do wystawiania faktur online Comarch ERP XT, możesz to robić zarówno na komputerze, jak i za pomocą smartfona lub tabletu, korzystając z dedykowanej aplikacji. Wystarczy mieć dostęp do Internetu. Wiele programów do wystawiania faktur online działa tylko na komputerze, w przypadku Comarch ERP XT, wszelkie faktury można wystawić i wysłać w kilkanaście sekund przy użyciu urządzeń mobilnych.

Pracujesz zdalnie? Możesz wystawić fakturę online z dowolnego miejsca na świecie!

Jeśli pracujesz z domu, podróżujesz, prowadzisz działalność gospodarczą z zagranicy, bądź realizujesz zadania podczas urlopu, faktury online możesz wystawiać bez względu na to, gdzie jesteś. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu i możesz wystawiać i wysyłać do kontrahentów faktury w każdym miejscu i czasie.

Dzięki temu unikniesz stresu związanego z koniecznością przesyłania papierowych faktur, które mogą zagubić się w transporcie lub być spóźnione.

Możliwość prowadzenia księgowości samodzielnie lub ułatwienie współpracy z biurem rachunkowym

Posiadając dostęp do programu Comarch ERP XT masz – oprócz wystawiania faktur online – możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości online. Dodatkowo, narzędzie ułatwia współpracę z biurem rachunkowym dzięki wbudowanemu w aplikację komunikatorowi oraz dwukierunkowej wymianie dokumentów za pośrednictwem programu.

Niezależnie od tego, czy Twoim wyborem będzie samodzielna księgowość online, czy rozliczanie zlecisz do biura rachunkowego, dzięki Comarch ERP XT zyskasz możliwość szybkiej i wygodnej obsługi dokumentacji księgowej.

Faktury online to oszczędność czasu i pieniędzy

Faktury online eliminują konieczność drukowania, kopertowania i wysyłania faktur pocztą. Można to zrobić za pomocą kilku kliknięć myszką, co oznacza, że oszczędzasz nie tylko na papierze i tuszu do drukarki, ale również na kosztach pocztowych.

Do tego dochodzi znaczna oszczędność czasu. Wiadomo, że czas to pieniądz, a fakturowanie online pozwala na optymalizację procesu rozliczania się z klientami i wykorzystanie zasobów na inne, bardziej dochodowe działania.

Faktury online są ekologiczne

Fakturowanie online to nie tylko wygoda i oszczędność, ale również troska o środowisko. Każda firma, korzystając z tego rozwiązania, przyczynia się do zmniejszenia ilości papierowych śmieci.

Dokumenty przechowywane w chmurze są bezpieczne, łatwo dostępne i nie obciążają środowiska naturalnego. Podejmując decyzję o wykorzystaniu faktur online, pokazujesz, że jesteś przedsiębiorcą, któremu zależy na efektywności, ale również na zrównoważonym rozwoju.

Szybka wysyłka faktury - szybsza zapłata

Faktury online umożliwiają natychmiastową zapłatę za usługi lub produkty. Kontrahent może otrzymać dokument od razu po otrzymaniu usługi. To oznacza, że pieniądze szybciej wpłyną na Twoje konto, co z pewnością pozytywnie wpłynie na płynność finansową Twojej firmy.

Podsumowując, fakturowanie online to nowoczesne rozwiązanie, które oferuje wiele korzyści. Dzięki niemu możemy zaoszczędzić czas, pieniądze, a także przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Czy warto z niego skorzystać? Na pewno. W dobie cyfrowych technologii fakturowanie online stało się nie tylko wygodne, ale wręcz niezbędne.