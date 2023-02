Faktoring a kredyt - co wybrać?

Co jest bardziej opłacalne dla naszego biznesu: faktoring czy kredyt firmowy? Każda z tych opcji ma swoje mocne strony, pomagające w zachowaniu płynności finansowej. Przyjrzyjmy się bliżej ich warunkom, by dowiedzieć się, która z nich jest dla nas lepsza.

Zarówno faktoring, jak i kredyt dla firm, mają jeden główny cel - utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. W obu przypadkach przedsiębiorca otrzymuje dodatkowe pieniądze, które błyskawicznie lądują na jego rachunku bieżącym.

Możemy w ten sposób uniknąć zadłużania się u dostawców czy zwlekania z wypłacaniem pensji pracownikom. Zasady przyznawania i działania tych produktów finansowych jednak znacznie się od siebie różnią. Powinniśmy się z nimi dokładnie zapoznać, aby właściwie wybrać formę dodatkowego finansowania dla naszego biznesu.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na sprzedaży przedterminowej faktury za gotówkę faktorowi. Najczęściej firma świadcząca takie usługi pobiera prowizję w wysokości ok. 10-30%. Dostajemy zatem na konto 70-90% wartości wystawionego dokumentu. Nie musimy czekać, aż nasz kontrahent go opłaci, bo pieniądze trafiają do nas natychmiast. Możemy wykorzystać je, na co tylko chcemy. Zachowujemy w ten sposób stałą płynność finansową.

Co z rozliczeniem wystawionego dokumentu? Faktor czeka, aż nasz kontrahent go opłaci. Gdy tak się stanie, pieniądze wpłyną na jego konto bankowe, a nie na nasze. Zależnie od firmy, ryzyko wypłacalności odbiorcy spoczywa na nas lub na usługodawcy. W razie kłopotów, w pierwszym przypadku faktoringu przedsiębiorca jest zobowiązany do oddania środków, które otrzymał i dalszego, samodzielnego ubiegania się o zapłatę od klienta. Druga opcja zakłada, że faktor sam „wywalczy" pieniądze, które mu się należą.

Ogromną zaletą faktoringu jest fakt, że środki trafiają na konto przedsiębiorcy praktycznie od razu. Nie czekamy na weryfikację wniosku czy decyzję, co charakteryzuje kredyt bankowy. Często przelew wysyłany jest w ten sam dzień, w którym dokument trafi do kontrahenta i faktora.

Kiedy warto zdecydować się na faktoring?

Faktoring dobrze sprawdza się w przypadku firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Oczekiwanie 60 czy 90 dni na zapłatę może zahamować nasze plany rozwojowe. Dlatego otrzymanie tych środków od razu (nawet w nieco mniejszej wysokości) pozwoli uregulować wszystkie rachunki i zobowiązania na czas. Dzięki temu unikamy sytuacji, w których np. jeden z naszych kontrahentów mógłby nam odmówić dalszego dostarczania produktów ze względu na nasze zaległości finansowe. Utrzymujemy też dobre relacje z pracownikami, wypłacając im na czas pensje. Wszystko to sprzyja pozytywnemu wizerunkowi firmy, który jak wiemy, odgrywa bardzo ważną rolę.

Rozwiązanie to jest także dobre dla stosunkowo młodych firm, które nie mają jeszcze zdolności kredytowej. Przy cesji wierzytelności na firmę faktoringową, formalności ograniczone są do minimum. Sprawdzana jest przede wszystkim rzetelność marki i jej kontrahentów. Dzięki temu nawet przedsiębiorstwa działające na rynku rok czy dwa lata mają szansę na zwiększenie swojej płynności finansowej.

Czy faktoring jest bezpieczny?

Usługi faktoringowe są oferowane zarówno przez banki, jak i instytucje pozabankowe. Jest to działanie w pełni legalne i zgodne z prawem, o ile zdecydujemy się na pomoc rzetelnego faktora. Dobrze, jeśli działa on na rynku od dłuższego czasu i cieszy się pozytywnymi opiniami klientów.

By zapewnić sobie dodatkowe bezpieczeństwo, uważnie czytajmy warunki podpisywanej umowy. Zwróćmy szczególną uwagę na to, czy zawarto w niej przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez usługodawcę. Jeśli nie, zapoznajmy się z warunkami samodzielnego regulowania zaległości. Kluczowa jest także wysokość pobieranej prowizji. To ona jasno pokazuje, jaki procent kwoty z faktury trafi do nas bezpośrednio na konto.

Jak wybrać najlepszy faktoring dla firmy?

Aby znaleźć najlepsze usługi faktoringowe, warto skorzystać z wygodnych zestawień i rankingów online. Ich zaletą jest to, że dostępne są z każdego miejsca i o dowolnej porze. Możemy więc poszukać rozwiązania dla siebie nawet bez wychodzenia z domu. Co więcej, wielu faktorów oferuje swoje usługi przez internet, a samą umowę możemy bez przeszkód podpisać zdalnie.

Ranking faktoringu ma jeszcze jedną zaletę - porównuje propozycje wielu faktorów, prezentując ich najważniejsze cechy. W ten sposób szybko sprawdzimy, która z propozycji będzie najlepsza dla naszego portfela. Dobre zestawienie uwzględnia także inne aspekty:

wysokość opłat i prowizji,

wartość faktury,

limit finansowania,

czas wypłaty,

opinie klientów.

Kiedy lepszym rozwiązaniem będzie kredyt firmowy?

Faktoring jest usługą, z której czerpiemy zyski od razu spłacane w formie prowizji od wypłaconych należności za wystawioną fakturę. Zakładając, że kontrahent wyśle przelew w terminie, nie musimy się niczym martwić po skorzystaniu z pomocy faktora. Inaczej działa to w przypadku kredytu bankowego. Tutaj nie jest podejmowana kwestia ryzyka wypłacalności odbiorców czy ich wiarygodności. To nasza firma musi dobrze zaprezentować się przed bankiem, by otrzymać pieniądze. Jeśli nasza historia i zdolność kredytowa są zadowalające, dostajemy taką kwotę, jaka jest nam potrzebna. Następnie możemy ją cyklicznie spłacać w comiesięcznych ratach.

To sprawia, że takie finansowanie jest wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców potrzebujących jednego, większego przypływu gotówki. Nie jesteśmy ograniczeni wysokością faktur, za które otrzymamy pieniądze, a pozyskane środki przeznaczymy, na co chcemy. Nie muszą mieć one bezpośredniego związku z naszymi dochodami.

W zależności od sytuacji firmy, kredyt firmowy może oferować niższe koszty zobowiązania od prowizji firmy faktoringowej. Dlatego polecamy porównać między sobą oba rozwiązania i oferty konkretnych instytucji finansowych.

Kredyt dla firmy - jakie są wymagania?

Kredyt firmowy, w odróżnieniu od faktoringu, obarczony jest większą ilością formalności. W jego przypadku bank przyjrzy się bliżej historii, jak i zdolności kredytowej. Dodatkowo jest to produkt przyznawany firmom działającym na rynku od dłuższego czasu (zwykle minimum 2-3 lata). Analizowana jest też ich wypłacalność. Jest to konieczne, by sprawdzić, czy nie grozi im utrata płynności finansowej i będą w stanie regulować zaciągnięte zobowiązanie.

Kredyt dla firm działa na podobnej zasadzie jak kredyt gotówkowy dla klientów indywidualnych. Środki wysyłane są jednorazowo, po czym konieczne jest ich regularne spłacanie. Zwykle mowa tu o comiesięcznych ratach.

Na koszty kredytu obrotowego składają się także prowizje oraz dodatkowe opłaty. Mogą mieć one różne wartości, w zależności od instytucji finansowej i indywidualnej oferty przygotowanej dla konkretnego klienta.

Rodzaje kredytów dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych rodzajów wsparcia finansowego, oferowanego przez banki i instytucje finansowe. Do naszej dyspozycji są m.in.:

kredyt obrotowy (tzw. obrotówka) - przeznaczony na pokrycie bieżącej działalności firmy. Pozwala uniknąć chwilowych zastojów finansowych,

kredyt w rachunku kredytowym - wymaga otwarcia rachunku kredytowego. Przeznaczany na bieżące zobowiązania lub konkretny cel,

kredyt w rachunku bieżącym - limit kredytowy, udostępniający dodatkowe środki na firmowym rachunku bankowym,

kredyt pomostowy -dla firm wykorzystujących środki z UE,

kredyt technologiczny - dotacja na cel związany z wdrażaniem nowoczesnych technologii. Część kosztów pokrywa BGK,

kredyt preferencyjny - dla klientów, którzy realizują interesy społeczne. Część kosztów przejmuje Skarb Państwa.

Na co zwracać uwagę, wybierając kredyt dla firmy?

Na rynku jest bardzo wiele rozmaitych kredytów firmowych. Ta różnorodność sprawia, że trudno jest wybrać spośród nich najlepszą opcję. Są jednak serwisy, które zdecydowanie ułatwiają to zadanie. Możemy znaleźć, chociażby kredyt firmowy w rankingu czerwona-skarbonka.pl. Porównane zostały w nim najważniejsze cechy produktów finansowych, na które musimy zwrócić uwagę:

okres spłaty,

forma prawna firmy,

wiek firmy,

dostępna kwota,

opinie klientów.

Dzięki powyższym elementom łatwo znajdziemy kredyt dla firm dopasowany budżetu naszego przedsiębiorstwa. Będziemy też mieli pewność, że oferująca go instytucja finansowa jest rzetelna i wiarygodna.