E-doręczenia zostaną opóźnione o co najmniej kilka miesięcy

Termin wdrożenia regulacji dotyczących e-doręczeń ma zostać przesunięty w czasie o co najmniej kilka miesięcy – wynika z poselskiego projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu. Aktualnie obowiązuje data graniczna ustalona na 31 grudnia br. Posłowie Trzeciej Drogi i Lewicy, którzy zgłosili projekt, proponują wskazanie w ustawie, by był to najwcześniej 30 marzec 2024 r. W efekcie m.in. adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi zostaną później objęci obowiązkami dotyczącymi posiadania adresów do e-doręczeń.

Zgodnie z niedawnym komunikatem resortu cyfryzacji, termin wdrożenia e-doręczeń przesunięto na 31 grudnia 2023 r. W poselskim projekcie wskazano tymczasem, że termin określony w komunikacie nie będzie mógł być wcześniejszy niż 30 marca 2024 r. i późniejszy niż 1 stycznia 2025 r.

Do wyznaczonego terminu określone grupy zawodowe powinny zarejestrować adres elektroniczny do e-doręczeń. Lista obejmuje adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych, notariuszy i radców Prokuratorii Generalnej.

„Brak gotowości operatora wyznaczonego powoduje praktyczną i techniczną niemożliwość oraz niecelowość wypełnienia obowiązku nakładanego na grupy zawodowe, nie wspominając o niemożliwości dostosowania prowadzonej praktyki prawniczej czy użytkowanych narzędzi informatycznych. To powoduje, że pomimo formalnego ustanowienia adresu do e-doręczeń, bez wdrożenia środków technicznych przez operatora wyznaczonego, adres nie będzie mógł być użytkowany w sposób opisany w ustawie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów Trzeciej Drogi i Lewicy – projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt trafił do Sejmu 6 grudnia 2023 r.

Nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

