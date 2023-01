Dwie duże nowelizacje prawa pracy będą wyzwaniem dla firm

W 2023 r. pracodawcy muszą liczyć się z poważnymi wyzwaniami związanymi z prawem pracy. W życie wejść mają dwie duże nowelizacje Kodeksu pracy, które będą dotyczyć m.in. pracy zdalnej, urlopów i czasu pracy. Eksperci Konfederacji Lewiatan oceniają, że wprowadzane zmiany muszą być racjonalnie skonstruowane, a okres vacatio legis odpowiednio długi.

W najbliższych dniach Sejm ma przegłosować nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej i weryfikacji trzeźwości. Jednocześnie do Sejmu trafił już projekt kolejnej nowelizacji, który zakłada zmiany odnoszące się do urlopów, czasu pracy i umów o pracę. Kodeks pracy zostanie dostosowany m.in. do unijnych dyrektyw.

– Zmiany będą miały duże implikacje dla firm. Dyrektywa dotycząca warunków pracy wprowadza zmiany w zawieraniu umów o pracę na okres próbny, rozszerza prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia i gwarantuje nowe minimalne prawa dla wszystkich pracowników. Zmienią się m.in. zasady informowania pracowników o przysługujących im uprawnieniach. Obowiązki informacyjne będą bardzo szerokie i oznaczają wzrost biurokracji – mówi doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina.

Pakiet szykowanych zmian obejmuje też m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 tygodni lub 43 tygodni w przypadku ciąży mnogiej oraz wprowadzenie całkiem nowego urlopu opiekuńczego (do 5 dni w roku), który ma służyć zapewnieniu osobistej opieki albo wsparcia bliskiej osobie wymagającej znacznej opieki lub wsparcia ze względów medycznych.

– Za czas tego urlopu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, jednak biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i wzrost znaczenia opieki nad niesamodzielnymi członkami najbliższej rodziny rozwiązanie to wydaje się racjonalne i potrzebne, choć pewnie spowoduje sporo trudności dla pracodawcy w organizacji pracy – wskazuje prof. Męcina.

Ekspert apeluje o rozłożenie w czasie implementacji przepisów, aby pracodawcy mogli przez cały 2023 r. odpowiednio przygotować się do zmian.

mp