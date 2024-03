Duże zmiany w raportowaniu CIT. Nowe obowiązki coraz bliżej

W przyszłym roku rozpocznie się proces wdrażania istotnych zmian w raportowaniu podatku CIT. Zmiany obejmą pliki JPK_KR (księgi rachunkowe), które określane są też jako JPK_CIT. Nowe obowiązki nałożone zostaną najpierw na dużych podatników, a w 2027 r. dotyczyć mają już wszystkich podatników.

Pod koniec 2023 r. resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia ws. dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W projekcie przewidziano nałożenie na podatników nowych obowiązków w obszarze raportowania ksiąg rachunkowych w formule JPK_KR (JPK_CIT). Resort szykuje też rozszerzenie o dodatkowe elementy struktury logicznej (schematu) JPK_KR.

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2025 r. Jak wskazują eksperci firmy doradczej EY Polska, w praktyce wprowadzenie JPK_KR będzie mieć na celu raportowanie szczegółowych danych związanych z zapisami księgowymi, w tym tych dotyczących wyniku bilansowego i podatkowego.

„W obecnym stanie prawnym nie ma w podatkach dochodowych obowiązku obligatoryjnego przekazywania danych w formie ujednoliconych struktur logicznych. Księgi są przekazywane wyłącznie na żądanie organu. Podatnicy, których nowy obowiązek obejmie w pierwszej kolejności, złożą JPK_CIT za 2025 r., co oznacza, że w najbliższych miesiącach muszą przygotować swoje systemy informatyczne do tego, by generowały raporty w sposób zgodny z nowymi wymogami” – komentują eksperci EY Polska.

Zgodnie z harmonogramem, obowiązek złożenia JPK_CIT obejmie 31 grudnia 2024 r. dużych podatników CIT, których przychody przekroczyły 50 mln euro, oraz podatkowe grupy kapitałowe. Z kolei 31 grudnia 2025 r. obowiązek będzie rozszerzony na pozostałych płatników CIT i PIT zobowiązanych do składania JPK_VAT, a 31 grudnia 2026 r. obejmie wszystkich pozostałych podatników.

„Nadchodzące zmiany będą dużym wyzwaniem nie tylko merytorycznym (podatkowo-księgowym), ale również technologicznym, tj. stworzenie narzędzia wspierającego proces przygotowania rocznego rozliczenia CIT i generowania JPK_KR oraz zapewniającego konkretne funkcjonalności umożliwiające pobieranie z różnych źródeł danych i przechowywania ich w sposób ustandaryzowany. Zmiany w tym zakresie będą wymagały od podatników znacznej przebudowy systemów finansowo-księgowych ERP. Wobec czego konieczna będzie integracja pomiędzy systemami” – tłumaczą eksperci EY Polska.

mp