Do Sejmu trafił projekt ws. ograniczenia podatku Belki

Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, który zakłada znaczne ograniczenie podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Posłowie klubu parlamentarnego Konfederacji proponują wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania na poziomie 100 tys. zł. W efekcie budżet państwa miałby stracić ok. 4 mld zł wpływów w skali roku.

Projektodawcy powołują się m.in. na wyniki badań przeprowadzonych w 2021 r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, z których wynika, że 44,1 proc. respondentów wymienia podatek Belki jako największą bolączkę inwestowania.

„Uchwalenie projektu przewidującego wprowadzenie kwoty wolnej w wysokości do 100 tys. zł od podatku wpłynie pozytywnie na społeczeństwo, wspierając trend długoterminowego oszczędzania, co ma kluczowe znaczenie w związku z coraz większą niewydolnością systemu emerytalnego oraz prognoz starzejącego się społeczeństwa” – twierdzą autorzy projektu.

Zgodnie z projektem, zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2025 r., co pozwoliłoby na odpowiednie przygotowanie się podatników i płatników do zmian. Koszty wprowadzenia kwoty wolnej szacuje się na ok. 4 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Konfederacji – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt trafił do Sejmu 6 marca 2024 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

mp