Do 31 marca należy rozliczyć opłatę środowiskową za samochód w firmie

Czy muszę rejestrować podmiot w Krajowej bazie jeśli prowadzę działalność gospodarczą i posiadam tylko jeden samochód zarejestrowany na firmę? Przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami obowiązek sporządzenia raportu i jego wprowadzenia do Krajowej Bazy wiążą z podmiotem korzystającym ze środowiska. Korzystaniem ze środowiska jest wprowadzanie do środowiska substancji lub energii oraz korzystanie z wód. Eksploatowanie środków transportu jest przejawem korzystania ze środowiska, ponieważ generuje emisję zanieczyszczeń poprzez m.in. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Ustawa o systemie zarządzania emisjami przyjmuje, że zakres raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska. Obecnie obowiązującym rozporządzeniem jest rozporządzenie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1877). Zgodnie z punktem 3 załącznika do tego rozporządzenia, zakres raportu w części dotyczącej urządzeń, których eksploatacja powoduje emisje obejmuje – rodzaj urządzenia oraz rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza w wyniku jego eksploatacji albo rodzaj silnika stosowanego w urządzeniu oraz rodzaj i ilość spalonego w nim paliwa. Do urządzeń, zgodnie z art. 3 pkt 42 ustawy - Prawo ochrony środowiska, zaliczane są środki transportu. Zatem obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu dotyczy również podmiotów korzystających ze środowiska (w tym przedsiębiorców), które dokonują eksploatacji wyłącznie środków transportu. źródło: krajowabaza.kobize.pl