Czy warto skorzystać z usług pomocy przy zakładaniu firmy?

Założenie firmy to proces, który dla wielu osób planujących pracę na własnych rachunek wydaje się skomplikowany i czasochłonny. W związku z tym istnieją podmioty, które oferują usługi sprowadzające się do pomocy przy zakładaniu firmy. Dlaczego warto z nich skorzystać? Jakie wyzwania stoją przed osobami planującymi otwarcie własnej firmy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Outsourcing usług pomocy przy zakładaniu firmy

Jak wspomniano we wstępie formalności związane z założeniem działalności gospodarczej mogą wydawać się skomplikowane, a ich realizacja może zająć sporo czasu. W związku z tym na rynku funkcjonują podmioty oferujące pomoc w zakładaniu firmy, a usługi tego typu realizowane są w ramach outsourcingu. Co to oznacza? Otóż, outsourcing polega na skorzystaniu z usług zewnętrznego podmiotu, co może przynieść wiele różnych korzyści. W tym miejscu warto również zaznaczyć to, że usługi pomocy przy zakładaniu firmy mogą mieć naprawdę szeroki zakres. W ich skład może bowiem wchodzić nie tylko skompletowanie odpowiednich dokumentów i złożenie wniosków we właściwych urzędach, ale również profesjonalne doradztwo między innymi w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka) czy metody opodatkowania osiąganych przez nią dochodów. Co więcej, w ramach outsourcingu przyszły przedsiębiorca może uzyskać również wiedzę i wsparcie w zakresie starania się o różnego rodzaju dotacje na prowadzenie biznesu.

Dlaczego warto skorzystać z usług pomocy przy zakładaniu firmy?

Za skorzystaniem z usług pomocy przy zakładaniu firmy przemawiają przede wszystkim korzyści, które może w ten sposób uzyskać przyszły przedsiębiorca. Wymienić wśród nich należy między innymi:

możliwość szybkiego załatwienia wszystkich formalności, a co za tym idzie uruchomienia biznesu bez zbędnych opóźnień;

wparcie na każdym etapie procesu zakładania firmy, co jest istotne przede wszystkim dla osób, które nie radzą sobie najlepiej przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych;

doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności, ponieważ w niektórych sytuacjach korzystniejsze może być założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a w innych utworzenie spółki. Wybór ten powinien być poprzedzony rzetelną analizą, która musi uwzględniać wiele różnych aspektów;

doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania, ponieważ dochody mogą być opodatkowane zarówno na zasadach ogólnych, jak i podatkiem liniowym, czy ryczałtem. Każde z rozwiązań ma swoje zalety i wady, które trzeba dopasować do sytuacji danego przedsiębiorcy;

możliwość skorzystania z outsourcingu księgowości, czy profesjonalnego doradztwa podatkowego, ponieważ podmioty oferujące pomoc przy zakładaniu firmy realizują z reguły znacznie szerszy zakres usług.

Zakładanie firmy - jakie wyzwania stoją przed przyszłym przedsiębiorcą?

Decydując się na założenie własnej firmy przyszły przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że stoi przed nim wiele wyzwań. Chodzi w tym przypadku nie tylko o rozwój własnego biznesu i uzyskiwanie zadowalających przychodów, ale również kwestie, które są nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. Przykładem może być wybór odpowiedniej formy opodatkowania oraz prawidłowe prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym. Kolejną kwestią jest firmowa księgowość, która musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku zatrudniania pracowników obowiązkiem staje się również obsługa kadrowo-płacowa firmy. Oczywiście wszystkie formalności mogą być realizowane wewnątrz przedsiębiorstwa, jednak w wielu przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z outsourcingu. Powierzenie różnego rodzaju procesów podmiotowi zewnętrznemu jest bowiem nie tylko tańsze, ale pozwala także uwolnić zasoby. Poza tym gwarantuje, że wszystkie sprawy formalne zostaną załatwione tak, jak należy.

Podsumowując należy stwierdzić, że decydując się na prowadzenie własnego biznesu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy przy założeniu firmy. Przemawiają za tym korzyści odnoszone przez przyszłego przedsiębiorcę.