Czy przy konsolidacji można dostać zwrot prowizji? Jak najbardziej!

Celem banków komercyjnych jest zarabianie na udzielanych kredytach, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Jednym ze sposobów na osiąganie przez nie zysku są dodatkowe opłaty zawarte w umowach kredytowych. Wyjątkowo rzetelni klienci mogą jednak liczyć na zwrot prowizji i nie tylko. Kto dokładnie i za co może odzyskać pieniądze? Tę wiedzę warto mieć i przekazywać innym!

O czym banki nie informują swoich klientów?

Konkurencja między działającymi w Polsce bankami jest na tyle zacięta, że żaden nie może sobie pozwolić na pominięcie jak najatrakcyjniejszych zalet i bonusów za podpisanie umowy właśnie w nim. Promocyjne oprocentowanie, dodatkowe środki do wydania na dowolny cel i inne profity są eksponowane na stronach internetowych i w reklamach. Każdy bank stara się być o krok przed innymi także w kwestiach zasadniczych takich jak wysokość odsetek czy też kwota, o którą klient może się ubiegać. O tym, jak bardzo rynkowi rywale usiłują przekonać do siebie kredytobiorców, można przekonać się na witrynach takich jak np. https://www.bankier.pl/smart/kredyty-konsolidacyjne.

Istnieje jednak jeszcze jeden bonus, o którym porównywarki nie informują. Czy oznacza to, że chcą coś ukryć? Nie, to bankom zależy, by klienci nie byli świadomi tego, że za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego należy im się zwrot pieniędzy. Co ważne, dotyczy to nie tylko prowizji, ale także odsetek i kwoty doliczonej za objęcie zadłużenia ubezpieczeniem. O oddanie pieniędzy mogą wnioskować osoby, które podpisały umowy o przyznanie kredytu gotówkowego, hipotecznego, samochodowego i właśnie konsolidacyjnego.

Ile pieniędzy można odzyskać?

Warto przy tym pamiętać, że zwrot jest proporcjonalny do terminu spłaty wierzytelności. Innymi słowy, jeśli konsolidacja została zaciągnięta na 5 lat, a klient uregulował należności rok przed czasem, ma prawo zażądać od banku oddania 20% procent sumy za poniesione dodatkowe opłaty. Analogicznie spłata wziętego na 10 lat zobowiązania po 5 latach pozwala odzyskać 50% kwoty. Dotyczy to zarówno prowizji, jak i odsetek oraz sumy wliczonej do kredytu na poczet jego ubezpieczenia.

Maksymalna suma kredytu (nie tylko konsolidacyjnego), którego dotyczą regulacje prawne to 255 500 zł. Należy więc przyznać, że nie jest to rozwiązanie idealne. Zadowolone z niego mogą być osoby mające kredyty gotówkowe i konsolidacje, których maksymalna suma niezwykle rzadko przekracza wyznaczony prawem limit. Zupełnie inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku posiadaczy zobowiązań hipotecznych. Ich wartość zwykle przewyższa ustawowy limit około ćwierć miliona złotych. Trzeba mieć też na uwadze, że do czasu pełnej, nawet przedwczesnej spłaty wierzytelności, przepisy mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić.

Zwrot prowizji za konsolidację – podstawa prawna

Możliwość odzyskania części pieniędzy za spłacony wcześniej kredyt konsumencki weszła do polskiego porządku prawnego ze względu na konieczność uzgodnienia przepisów krajowych z unijnymi. O tym, że klientom banków należy się zwrot za poniesienie dodatkowych kosztów, zadecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Orzeczenie obejmuje wierzytelności zaciągnięte od 18 grudnia 2011 roku. Jako że prawo nie działa wstecz, osoby, które podpisały umowę kredytową wcześniej, nie mogą wnioskować o zwrot środków. Wyjątek stanowią jedynie hipoteki. W ich przypadku prawem objęte są umowy podpisane dopiero od 22 lipca 2017 roku.

Termin złożenia wniosku o zwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny

Przepisy TSUE bez wątpienia zadziałały na korzyść konsumentów. Niestety, przyjazne im początkowo prawo po siedmiu latach mocno się zmieniło, na czym zyskały banki. Między 2011 a 2018 rokiem kredytobiorca mógł złożyć wniosek o oddanie pieniędzy w ciągu 10 lat od momentu spłaty wierzytelności. Jeśli jednak klient podpisał umowę 9 lipca 2018 roku lub później, ma już tylko 6 lat na odzyskanie środków z tytułu dodatkowych opłat narzuconych przez bank.

Należy pamiętać, że to na kliencie spoczywa inicjatywa. Nie można liczyć, że bank sam wypłaci pieniądze za wcześniejszą spłatę kredytu. Z tego powodu trzeba napisać wniosek o ich zwrot. W pierwszej kolejności dokumentu najlepiej poszukać na stronie internetowej banku. Pracownik bez wątpienia przyjmie takie pismo, podczas gdy stworzone samemu może nie uzyskać akceptacji. Jeśli jednak wzoru podania nie ma, pozostaje sporządzenie go na podstawie tych dostępnych w sieci. Obowiązkowe elementy wniosku to:

dane osobowe (w tym PESEL i numer dowodu osobistego);

miejsce zamieszkania wraz z kodem pocztowym;

numer umowy kredytowej (można dodać datę jej podpisania);

numer konta bankowego, na które mają trafić pieniądze;

krótkie przedstawienie sprawy, czyli np. Zwracam się z prośbą o zwrot prowizji, odsetek i kwoty z polisy ubezpieczeniowej z tytułu spłaty rat kredytu konsolidacyjnego w dniu…

Odwołanie od decyzji odmownej banku

Ze względu na to, że wypłata reszty środków finansowych za wcześniejszą spłatę kredytu jest prawem obowiązującym w UE, bank nie ma prawa wydać kredytobiorcy negatywnej decyzji. Przepisy nie zawsze jednak są respektowane, przez co trzeba się liczyć z ewentualną odmową. W takim przypadku trzeba zgłosić się do Rzecznika Finansowego. Jest to instytucja państwowa zajmująca się ochroną praw klientów instytucji takich jak m.in. banki. Z usług tego urzędu skorzystać mogą również osoby będące w sporze lub wysuwające roszczenia wobec firm pożyczkowych, ubezpieczalni i biur maklerskich.

Warto wiedzieć, że banki nie mają prawa powoływać się na pozostałe kredyty klienta we własnej i innych instytucjach. Nie ma więc znaczenia, czy figuruje on w bazach danych takich jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jako osoba zadłużona lub spłacająca inne wierzytelności. Zobowiązania wobec innych instytucji finansowych nie są sprawą banku, w którym kredyt został spłacony wcześniej. Zasada ta dotyczy również innych zobowiązań w banku, w którym konsument zaciągnął kredyt konsumencki. Nie można odmówić zwrotu pieniędzy z powodu np. debetu na karcie. Liczy się wyłącznie konkretny, pojedynczy przypadek uregulowania całości należności wcześniej.