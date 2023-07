Czy leasing samochodu się opłaca? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Marzysz o nowym samochodzie na użytek prywatny lub firmowy – ale możliwie jak najmniejszym kosztem? Kupno auta za gotówkę wymaga zamrożenia sporego kapitału i długiego oszczędzania. Alternatywą może być zdecydowanie się na usługę finansowania zakupu pojazdu, czyli kredyt bankowy albo leasing samochodu. To drugie rozwiązanie cieszy się rosnącą popularnością – ale czy słusznie? Czy leasing faktycznie się opłaca i nie straci na nim ani przedsiębiorca, ani osoba fizyczna? Sprawdzamy!

Leasing samochodu na firmę – kiedy się opłaca?

Na leasing samochodu mogą się zdecydować nie tylko właściciele biznesów z sektora dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małe firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Co ciekawe, taka forma finansowania okazuje się być opłacalna dla każdej z nich – dzięki sporym korzyściom podatkowym.

W przypadku leasingu aut mowa zwykle o leasingu operacyjnym, czyli takiej jego formie, w której finansujący udostępnia przedsiębiorcy pojazd bez przeniesienia na niego prawa własności do samochodu. W związku z tym leasingobiorca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Dlaczego to się opłaca? Ponieważ może wliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z umową leasingową. Co miesiąc zaliczy do nich każdą ratę za leasing samochodu, i to nie tylko część odsetkową, ale również kapitałową czy związaną z opłatami dodatkowymi. W efekcie obniżają wartość podatku dochodowego.

Co więcej, płatnicy VAT mogą też odliczać podatek VAT doliczany do rat i czynszu inicjalnego.

Czy leasing konsumencki się opłaca?

Nie każdy wie, że leasing może być kierowany również do osób fizycznych – wystarczy zwracać uwagę na ofertę leasingu konsumenckiego. Znajdziesz ją np. na stronie Automarket.pl, gdzie dostępne są setki różnych pojazdów z opcją finansowania dla osób prywatnych. OK, ale czy taki leasing się opłaca?

To rozwiązanie, które w porównaniu do ubiegania się o kredyt bankowy wiąże się z absolutnym minimum formalności. Leasingodawcy mniej restrykcyjnie podchodzą do oceny zdolności kredytowej, w związku z czym uzyskanie leasingu samochodu jest zwykle łatwiejsze, niż kredytu w wysokości pozwalającej na kupno takiego samego auta. Co więcej, firmy leasingowe bardzo często proponują ubezpieczenie pojazdu na lepszych warunkach, niż te oferowane bezpośrednio przez ubezpieczycieli. W efekcie oszczędzasz na polisie, na dodatek nie płacisz jednej dużej składki, tylko zostaje ona wliczona w raty.

Dodatkowe korzyści z leasingu samochodu

Wzięcie samochodu w leasing to też (zarówno dla przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej) ogromne oszczędności związane z opieką nad autem. Dotyczące i pieniędzy, i czasu. Leasingodawcy oferują bowiem ciekawe pakiety usług dodatkowych, które nie wpływają znacząco na koszt leasingu, a odciążają leasingobiorcę finansowo w razie kłopotów z autem. Doskonałym przykładem jest pakiet Comfort proponowany do leasingu samochodu na Automarket.pl. W jego przypadku jedna stała opłata wliczona w comiesięczne raty daje Ci dostęp do takich usług, jak:

Koordynacja likwidacji szkód – w razie kolizji, wypadku czy kradzieży pojazdu, możesz liczyć na wsparcie ze strony leasingodawcy w zakresie kontaktu z ubezpieczycielem. Z całą pewnością oszczędzi Ci to sporo stresu i czasu!

– w razie kolizji, wypadku czy kradzieży pojazdu, możesz liczyć na wsparcie ze strony leasingodawcy w zakresie kontaktu z ubezpieczycielem. Z całą pewnością oszczędzi Ci to sporo stresu i czasu! Samochód zastępczy na czas naprawy auta – koszt jego wynajęcia w przypadku pojazdów osobowych to średnio od ok. 100 zł (klasa A) do ponad 1500 zł (klasa G premium) netto za dobę! Za klasycznego Passata (klasa D) można zapłacić nawet ponad 200 zł dziennie. Zaledwie tydzień oczekiwania na naprawę auta to w takim przypadku wydatek rzędu ok. 1400 zł netto. Z pakietem Comfort na Automarket.pl nie ponosisz żadnych kosztów najmu pojazdu zastępczego.

na czas naprawy auta – koszt jego wynajęcia w przypadku pojazdów osobowych to średnio od ok. 100 zł (klasa A) do ponad 1500 zł (klasa G premium) netto za dobę! Za klasycznego Passata (klasa D) można zapłacić nawet ponad 200 zł dziennie. Zaledwie tydzień oczekiwania na naprawę auta to w takim przypadku wydatek rzędu ok. 1400 zł netto. Z pakietem Comfort na Automarket.pl nie ponosisz żadnych kosztów najmu pojazdu zastępczego. Obsługa serwisowa – leasing samochodu odciąża Cię też w zakresie szukania dobrego mechanika oraz opłacania jego usług. Czy to nagła awaria, czy uszkodzenia związane np. z kolizją, czy odprysk na szybie czołowej, nie musisz wydawać setek ani tysięcy złotych na naprawę. Odbywa się dla Ciebie bezkosztowo; przez cały okres trwania umowy to leasingodawca płaci za usunięcie usterki/uszkodzenia.

– leasing samochodu odciąża Cię też w zakresie szukania dobrego mechanika oraz opłacania jego usług. Czy to nagła awaria, czy uszkodzenia związane np. z kolizją, czy odprysk na szybie czołowej, nie musisz wydawać setek ani tysięcy złotych na naprawę. Odbywa się dla Ciebie bezkosztowo; przez cały okres trwania umowy to leasingodawca płaci za usunięcie usterki/uszkodzenia. Obsługa dotycząca opon – konieczność kupienia nowych opon, serwisowania użytkowanych, profesjonalnego przechowywania czy sezonowej zmiany ogumienia również generuje spore wydatki. I w tym przypadku możesz cieszyć się brakiem zmartwień; z pakietem Comfort na Automarket.pl pokrycie kosztów związanych z opieką nad oponami również będzie leżała po stronie finansującego.

– konieczność kupienia nowych opon, serwisowania użytkowanych, profesjonalnego przechowywania czy sezonowej zmiany ogumienia również generuje spore wydatki. I w tym przypadku możesz cieszyć się brakiem zmartwień; z pakietem Comfort na Automarket.pl pokrycie kosztów związanych z opieką nad oponami również będzie leżała po stronie finansującego. Pełne ubezpieczenie – opłacenie bardzo dobrego pakietu ubezpieczeniowego, czyli takiego, który poza OC ma też AC i NNW, to nie są małe pieniądze. Wielu kierowców co roku czuje silny stres związany z koniecznością zorganizowania większej gotówki, a niektórzy wręcz decydują się na wykupienie tylko obowiązkowego ubezpieczenia, czyli OC, tym samym tracąc ochronę własnego auta, siebie i pasażerów. To kolejny kłopot, który rozwiązuje leasing samochodu. Zdecydowana większość leasingodawców wymaga bowiem pełnego ubezpieczenia auta, przy czym składka zostaje zwykle wliczona w miesięczne raty leasingowe. Firmy leasingowe mają ponadto dostęp do wyjątkowo atrakcyjnych ofert pakietów ubezpieczeniowych, a Ty razem z nimi.

Aby ustalić, czy leasing opłaca się w Twoim przypadku, weź pod uwagę wszystkie powyższe informacje, wykonaj symulację wysokości raty za Twój wymarzony samochód i porównaj wszystkie te dane ze swoimi możliwościami finansowymi. Pamiętaj przy tym, że możesz się zdecydować na leasing nie tylko nowego auta, ale również używanego! A to może znacznie obniżyć comiesięczny koszt leasingu. Takie oferty znajdziesz na Automarket.pl, gdzie dostosujesz od razu wartość rat do swoich potrzeb oraz możliwości.