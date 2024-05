Czternastki trafią do emerytów i rencistów we wrześniu

Czternaste emerytury trafią w tym roku do emerytów i rencistów we wrześniu – wynika z założeń projektu rządowego rozporządzenia ws. określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. Świadczenia zostaną zatem wypłacone w tym samym miesiącu, jak było to w 2023 r.

Zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1407), tzw. 14. emerytura jest stałym świadczeniem, które ma być wypłacane corocznie.

„Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz zasady jego wypłaty. Świadczenie to przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego mają prawo do świadczeń określonych enumeratywnie w art. 2 tej ustawy” – wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w wykazie prac legislacyjnych rządu, nowe rozporządzenie wskaże, że w 2024 r. czternastki zostaną wypłacone uprawnionym świadczeniobiorcom we wrześniu. Wysokość świadczenia wyniesie 1780,96 zł brutto (1620,67 zł netto) dla świadczeniobiorców, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.

„Proponuje się, aby kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacone zostało w 2024 r. we wrześniu, podobnie jak miało to miejsce w 2023 r.” – wskazuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przewiduje się, że projekt rozporządzenia zostanie przyjęty przez rząd jeszcze w II kwartale 2024 r.

mp