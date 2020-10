Coraz mniej przedsiębiorców chce przyjęcia przez Polskę euro

Obecnie jedynie 36 proc. liderów średnich i dużych firm chce, by Polska weszła do strefy euro – wynika z najnowszej edycji badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. W tym roku wskaźnik poparcia dla euro jest najniższy w całej 10-letniej historii badania. Odsetek przeciwników przyjmowania unijnej waluty wyanosi teraz z kolei 44 proc.

W trakcie ostatnich 10 lat odnotowano wyraźną zmianę podejścia przedsiębiorców do kwestii ewentualnego wprowadzenia euro w Polsce. Tegoroczna edycja badania Grant Thornton pokazuje, że odsetek zwolenników euro wynosi już tylko 36 proc., co oznacza spadek o 6 pkt proc. rok do roku. Równocześnie odsetek przeciwników przyjmowania unijnej waluty wzrósł z 11 proc. w 2010 do 44 proc. w 2020 r. Odsetek niezdecydowanych też uległ wyraźnemu zwiększeniu (z 4 proc. do 19 proc.).

Jak oceniają eksperci, zmiana nastawienia przedsiębiorców to głównie efekt znaczącego ustabilizowania się kursu złotego w ostatnich latach. W 2019 r. przeciętna miesięczna zmienność kursu EUR/PLN wynosiła tylko 3,7 proc. i była najniższa w historii. Przykładowo, w 2009 r. wskaźnik zmienności wynosił niemal 18 proc. Pewne pogorszenie zanotowano w 2020 r. (zmienność na poziomie 5,3 proc.), ale to przede wszystkim efekt zawirowań związanych z pandemią koronawirusa.

– Niska zmienność złotego w stosunku do euro sprawia, że polscy przedsiębiorcy – po raz pierwszy od lat 90., czyli od utrzymywania przez bank centralny sztucznego kursu – mogą odetchnąć od problemów związanych z ryzykiem kursowym. Nawet w czasach potężnego wstrząsu gospodarczego, jakim jest pandemia koronawirusa, kurs EUR/PLN odnotowuje względnie niewielkie wahnięcia. Do głosu dochodzą więc prawdopodobnie też inne, pozabiznesowe czynniki, np. zmiana nastrojów politycznych w całym polskim społeczeństwie czy zmieniającej się oceny sensowności integracji z Unią Europejską – komentuje ekspert Grant Thornton, Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki.

mp