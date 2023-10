Co warto wiedzieć o oprocentowaniu kredytów gotówkowych

Dynamiczna sytuacja na rynku pracy, wciąż rosnące koszty produktów i usług, a także opłat za media powodują, że na zaciągnięcie kredytu gotówkowego decyduje się coraz więcej osób. Zastrzyk dodatkowej gotówki w domowym budżecie to opcja, po którą sięgają również ci, którzy chcą spełnić swoje marzenia i zrealizować plany, a także poprawić jakość swojego życia. Każdy z tych powodów jest równie dobry do tego, by ubiegać się o przyznanie kredytu. Jednak cieszenie się dodatkowym źródłem gotówki musi zostać poprzedzone znalezieniem jak najkorzystniejszej propozycji, która umożliwi bezproblemową spłatę zadłużenia. Jednym z czynników wpływających na atrakcyjność kredytów gotówkowych jest ich oprocentowanie. Czym jest i co warto wiedzieć na jego temat? Sprawdźmy.

Kredyty gotówkowe i ich oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu gotówkowego ma bardzo duże znacznie w zakresie ostatecznych kosztów pożyczki, czyli tego, ile klient zapłaci pożyczkodawcy za udzielenie mu pożyczki. Dlatego też bardzo ważna jest jego wysokość proponowana przez bank lub inną instytucję finansową. Oprocentowanie wpływa w bezpośredni sposób na wysokość odsetek naliczanych od pożyczonej kwoty i przekłada się na wysokość kolejnych comiesięcznych rat. Ta zaś ma duże znaczenie dla przebiegu spłaty zadłużenia. Jak łatwo zauważyć, od wysokości oprocentowania kredytu bardzo dużo zależy. Warto więc dołożyć starań, by znaleźć propozycję kredytu z jak najniższym oprocentowaniem.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż równie istotny jak wysokość oprocentowania jest jego rodzaj. Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Banki proponują swoim klientom kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, którego wysokość, jak sama nazwa wskazuje, może ulegać zmianom przez cały czas trwania umowy, jak i kredyty gotówkowe ze stałym oprocentowaniem . Które oprocentowanie kredytu gotówkowego jest korzystniejsze dla kredytobiorcy?

Zmienne czy stałe?

Zaletą kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zazwyczaj są niższe koszty. To czynnik, który wpływa na zainteresowanie klientów tym rodzajem kredytu. Jako że w okresie kredytowania oprocentowanie pożyczki może się zmniejszyć, może okazać się, że pożyczka okaże się jeszcze tańsza i kredytobiorca zapłaci za nią mniej, niż zakładano we wstępnych wyliczeniach. Trzeba pamiętać jednak o tym, że zmienne oprocentowanie nie zawsze działa na korzyść klienta, bowiem bardzo często zamiast maleć – wzrasta, skutkując wyższymi ratami. Zmienne oprocentowanie kredytu uzależnione jest od wysokości stóp procentowych, na którą z kolei wpływ ma m.in. sytuacja gospodarcza kraju czy też wahania na rynkach finansowych. Jeśli stopy procentowe zostają podniesione, automatycznie wzrastają koszty kredytu. Jaka tendencja będzie dominować w okresie kredytowania – bardzo trudno przewidzieć, tym bardziej, jeśli okres ów jest wydłużony. Dlatego też zaciągnięcie kredytu ze zmiennym oprocentowaniem jest dla kredytobiorcy zdecydowanie bardziej ryzykowne niż wybór kredytu ze stałym oprocentowaniem.

Stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego daje gwarancję, że koszty pożyczki nie wzrosną bez względu na wysokość stóp procentowych. Dla kredytobiorcy oznacza to większe poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego. Stałe raty kredytu pozwalają na racjonalne zarządzanie domowym budżetem i dostosowywanie swoich wydatków w sposób adekwatny do możliwości finansowych, co pozwala ograniczyć ryzyko trudności w spłacie zadłużenia. Kredyty ze stałym oprocentowaniem bywają nieco droższe niż te, w których zastosowano oprocentowanie zmienne. Nie należy jednak na wstępie skupiać się tylko na ewentualnych stratach. Może się bowiem okazać, że w ostatecznym rozrachunku kredyt ze stałą ratą będzie zdecydowanie bardziej opłacalny.

Opracowano na zlecenie partnera Santander Consumer Bank