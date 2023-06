Aplikacja mZUS teraz z dodatkowymi funkcjami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił aktualizację dla aplikacji mobilnej mZUS. Po zmianach użytkownicy mogą korzystać z nowych funkcji, w tym np. wysyłania wiadomości i umawiania wizyt. Zmianie uległ też sam wygląd aplikacji. Jak wskazuje ZUS, aplikacja mZUS została stworzona przede wszystkim dla rodziców i opiekunów dzieci, które mogą korzystać z programów świadczeń rodzinnych.

W ramach nowej aktualizacji zmieniono wygląd aplikacji mZUS i wprowadzono do niej kilka nowych funkcji. Obecnie mZUS pozwala również na: – wysyłanie wiadomości do ZUS i odczytywanie odpowiedzi; – umawianie wizyt w placówkach ZUS; – działanie w imieniu innej osoby (z nadanym upoważnieniem do PUE ZUS).

Stworzona przez ZUS aplikacja jest skierowana głównie do rodziców i opiekunów dzieci, które mogą korzystać z programów świadczeń rodzinnych. Chodzi o świadczenia 500+ i 300+, dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, a także rodzinny kapitał opiekuńczy. W praktyce aplikacja obejmuje też inne funkcjonalności. Za jej pomocą można nawiązać np. kontakt telefoniczny z infolinią ZUS (COT).

„Za pośrednictwem aplikacji można m.in. w prosty sposób złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, dofinansowanie do żłobka oraz rodzinny kapitał opiekuńczy. W aplikacji mZUS można również sprawdzić status swojego wniosku i dane o wypłacie świadczeń” – wskazuje ZUS.

