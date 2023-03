Wirtualne kasy fiskalne

Kasy fiskalne kojarzą się zwykle ze stojącymi na ladach urządzeniami, wyposażonymi w szuflady i czytnik kodów. Tymczasem stosownie do art. 111b ust. 1 ustawy VAT ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Tzw. kasy wirtualne, czyli kasy fiskalne w formie oprogramowania są zatem rodzajem kas on-line.

Należy jednak zauważyć, że nie każda sprzedaż może być ewidencjonowana za pomocą kasy wirtualnej. W celu określenia zakresu przedmiotowego należy sięgnąć do treści rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Akt ten zawiera katalog czynności w zakresie których możliwe jest wykorzystywanie do ewidencjonowania kas wirtualnych i obejmuje m.in. takie czynności jak usługi hotelarskie i podobne związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10); usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21) czy też pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29).

W powyższym wykazie wymienione zostały określone czynności wykonywane przez podatników, w odniesieniu do których możliwe jest dokonywanie ich ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania. Ustawodawca w rozporządzeniu ściśle określił czynności w odniesieniu do których podatnik ma możliwość używania kas rejestrujących mających postać oprogramowania, oznacza to że ewidencja może dotyczyć wyłącznie tych wymienionych czynności, a nie całej realizowanej przez podatnika sprzedaży, w tym czynności niewymienionych w rozporządzeniu.

Wskazać w tym miejscu należy, że wprowadzenie kas rejestrujących mających postać oprogramowania dla wskazanych w rozporządzeniu grup podatników ma charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnik może z takiego rozwiązania skorzystać lub nie.

Zgodnie z § 13 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji podatnik dokonuje fiskalizacji, zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas.

Kasa automatycznie przesyła dane dotyczące paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych i raportów fiskalnych dobowych, zapisanych od czasu poprzedniego przesyłania danych, według zadanego harmonogramu przesyłania danych (§ 40 ww rozporządzenia). Kasa przesyła dane używając aktualnego harmonogramu przesyłania danych nie rzadziej niż co 2 godziny (§ 37 rozporządzenia).

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line), wirtualne kasy fiskalne (rejestrujące)