PIT: Ulga na złe długi w pdof

Ulga na złe długi w podatku PIT (art. 26i ustawy PIT) podlega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanych wierzytelności lub na zwiększeniu tej podstawy o wartość zapłaconych zobowiązań. Chodzi w tych wypadkach o wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej.

Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

Ulga na złe długi jest stosowana również w przypadku gdy podatnik w danym roku osiągnął stratę podatkową.

Odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie stosowane jest w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Okres 90 dni, o którym mowa, liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.

Analizowane rozwiązanie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą stosują wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań, odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów.

Regulacje ulgi na złe długi stosuje się w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę - gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;

3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga - wyjątek związany z COVID-19

W myśl art. 52q ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się dłużników z obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania odpowiednio za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1) w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;

2) uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody, o których mowa w art. 14 są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów;

3) podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Z wyjaśnień organów podatkowych

Kontrahent zagraniczny

(...)

Czy na Wnioskodawcy spoczywa za 2021 r. obowiązek zwiększenia w składanym zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy zapłata za nabyte od sprzedawcy z RFN włókno stalowe nastąpi po dniu 1 stycznia 2022 r. i nastąpi po terminie 90 dni, licząc od terminu zapłaty określonego przez sprzedawcę oraz wskazanego na fakturze dokumentującej nabycie ww materiałów?

(...)

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk 3475): „w zakresie podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, ustawa przewiduje wprowadzenie przepisów szczególnych mających na celu rozpoznawanie skutków w podatku dochodowym, tzw. „złych długów”. (...) Na dłużnika z kolei, w celu pobudzenia impulsu nakierowanego na regulowane jego zobowiązań gospodarczych, projekt przewiduje nałożenie obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu wartości zobowiązania. W przypadku uregulowania zobowiązania dłużnik będzie miał prawo do korekty zwrotnej w rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie to zostanie uregulowane”.

Zatem, ulga na złe długi to możliwość dokonania korekty podatku przez wierzyciela w razie nieuregulowania płatności, a jednocześnie obowiązek analogicznej korekty po stronie dłużnika. W przypadku podatku dochodowego ulga na złe długi oznacza zatem zmniejszenie oraz odpowiednio zwiększenie podstawy opodatkowania o fakturę, która nie została opłacona po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie. Wierzyciele mają możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Dłużnicy natomiast dokonują zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane.

Z art. 26i ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwa po stronie wierzyciela i obowiązkowa po stronie dłużnika, gdy:

dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;

transakcja została zawarta w ramach działalności wierzyciela i dłużnika, z których dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

(...)

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro transakcja została zawarta w ramach działalności wierzyciela, którego dochody nie są opodatkowane podatkiem dochodowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to na Panu nie spoczywa obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w składanym zeznaniu podatkowym za 2021 r. (Interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.1262.2021.3.MM z 22.03.2022 r.)

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), ulga na złe długi pit i cit