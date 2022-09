Zgłaszanie i aktualizacja danych podatnika nieprowadzącego działalności

W przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Takie osoby nie mają obowiązku posiadania ani też posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej.

Kwestie zgłoszenia identyfikacyjnego oraz aktualizacyjnego reguluje ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z art. 5 ust. 2 tejże ustawy zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy, którzy posługują się numerem PESEL.

W konsekwencji podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej (i w związku z tym nie obowiązani do posługiwania się NIP) nie muszą składać żadnego zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego w momencie uzyskiwania pierwszego przychodu.

Jeżeli chodzi natomiast o obowiązek aktualizacji danych to należy zwrócić uwagę na treść art. 9 ust. 1d ww. ustawy.

Przepis ten podaje, że w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną mającą identyfikator podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru ZAP-3.

W konsekwencji aktualizację adresu zamieszkania osoba fizyczna może dokonać albo składając ZAP-3 albo podając nowy adres np. w zeznaniu rocznym PIT-37.

Warto też podkreślić, że powyższa norma prawna nie określa żadnego ustawowego terminu na aktualizację danych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Takie stanowisko potwierdza treść interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.10.2017r., nr 0111-KDIB3-3.4018.2.2017.1.PK (jej fragment cytujemy niżej), gdzie wskazano, że z treści art. 9 ust. 1d ustawy wynika wprost, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zmieniając miejsce zamieszkania nie mają obowiązku informowania urzędu skarbowego o tym fakcie w ramach odrębnego zgłoszenia aktualizacyjnego.

Mogą oni bowiem dokonać tej czynności w ramach np. składanej deklaracji rocznej w podatku dochodowym od osób fizycznych - bez względu na czas, jaki pozostaje do dnia jej złożenia.

W rezultacie podatnik posługujący się może złożyć ZAP-3 w dowolnym momencie.

Z wyjaśnień organów podatkowych

(...)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 2017 r., poz. 869, dalej: Ustawa), podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, la oraz 10 Ustawy, tj.:

podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,

podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, oraz płatnicy podatków podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu,

płatnicy składek ubezpieczeniowych, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków,

mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1d Ustawy, w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Ustawodawca wprost zróżnicował zatem zakres obowiązków podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i tych, którzy takiej działalności nie prowadzą. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są bowiem - na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy - objęte generalnym obowiązkiem do aktualizowania swoich danych w urzędzie skarbowym „na bieżąco”, tj. w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Tenże sam art. 9 ust. 1 Ustawy ustanawia jednak także wyjątek od wskazanej generalnej zasady bieżącej aktualizacji danych, który dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT lub akcyzy: innymi słowy, przepis ten całkowicie wyłącza takich podatników z kręgu podmiotów objętych obowiązkiem bieżącej aktualizacji danych zgłaszanych do urzędu skarbowego.

Co więcej, z treści art. 9 ust. 1d Ustawy wynika wprost, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zmieniając miejsce zamieszkania nie mają obowiązku informowania urzędu skarbowego o tym fakcie w ramach odrębnego zgłoszenia aktualizacyjnego. Mogą oni bowiem dokonać tej czynności w ramach np. składanej deklaracji rocznej w podatku dochodowym od osób fizycznych - bez względu na czas, jaki pozostaje do dnia jej złożenia. Należy więc uznać, że Wnioskodawca w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku nie będzie zobowiązany do składania do urzędu skarbowego żadnego bieżącego zgłoszenia aktualizacyjnego - po pierwsze dlatego, że Wnioskodawca podmiotowo objęty jest wyjątkiem od obowiązku bieżącej aktualizacji danych, który został określony w art. 9 ust. 1 Ustawy; po drugie natomiast dlatego, że art. 9 ust. 1d Ustawy wprost przewiduje, że w przypadku takim jak w opisanym zdarzeniu przyszłym, aktualizacja danych podatnika może być realizowana poprzez uwzględnienie informacji o zmianie w składanej deklaracji podatkowej (a contrario: nie musi być dokonywana na bieżąco, w ramach odrębnego zgłoszenia aktualizacyjnego).

Z powyższych względów należy uznać, że Wnioskodawca nie powinien być zobowiązany do bieżącego informowania urzędu skarbowego o dokonywanych zmianach miejsca zamieszkania.

(...)

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

