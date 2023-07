Wystawienie faktury VAT przez komornika

Przepisy ustawy VAT dopuszczają sytuacje, w których faktura wystawiana jest nie przez podatnika, lecz przez komornika w toku czynności egzekucyjnych.

Jak bowiem wynika z treści art.106c ustawy VAT faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:

1. organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2. komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Co do zasady fakturę dokumentującą dokonanie sprzedaży wystawia podatnik, który tej sprzedaży dokonuje. Wyjątek stanowi jedynie przypadek, o którym mowa w art. 18 ustawy - dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów, wykonywanej w trybie egzekucji, gdzie płatnikami podatku od towarów i usług są organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi.

Przy czym fakturę w imieniu podatnika - dłużnika - wystawia organ egzekucyjny bądź komornik sądowy dokonujący dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów, jeżeli na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy związany z dostawą tych towarów. Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy bowiem pamiętać, że egzekucja w postaci zbycia rzeczy dłużnika stanowi rodzaj dostawy towaru, a więc jest to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT i dokumentowaniu w postaci faktury.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2298/12:

„To, że w przepisach prawa podatkowego brakuje uznania egzekucji jako sprzedaży, nie oznacza, że nie można potraktować jej jako rodzaju sprzedaży z elementami przymusu państwowego. O ile zapłata zobowiązania w formie pieniężnej nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania, to odmienna sytuacja ma miejsce, gdy zobowiązanie dłużnika wygasa w sytuacji przejęcia jego składnika majątkowego przez wierzyciela na skutek przysądzenia go przez sąd.”

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: komornicy, fakturowanie