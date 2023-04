Podatek VAT: Bony i podstawa opodatkowania dla bonów

Z uwagi na szczególną konstrukcję bonów różnego przeznaczenia ustawa VAT zawiera w swojej treści regulacje odnoszące się do ustalenia podstawy opodatkowania przy transferze tego rodzaju bonów.

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy, że w przypadku bonów różnego przeznaczenia w momencie ich wydania nie można określić czy taki bon zostanie zamieniony na towar czy na usługę oraz nie można z góry określić jaka stawka będzie mieć zastosowanie.

Z tych też względów faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia (art. 8b ustawy VAT).

Na mocy art. 29a ust. 1a ustawy VAT podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w zamian za bon różnego przeznaczenia realizowany w całości, w odniesieniu do tego bonu, jest równa:

1) wynagrodzeniu zapłaconemu za ten bon różnego przeznaczenia, pomniejszonemu o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami;

2) wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie różnego przeznaczenia lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami - w przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne.

Ciekawy przypadek obejmuje sytuację, gdy gdy klient dokona zapłaty za towar lub usługę zakupionym bonem różnego przeznaczenia, o wartości większej niż cena nabywanego towaru lub usługi, gdzie różnica między wartością nominalną bonu a kwotą należną od klienta, zgodnie z regulaminem, nie jest klientowi zwracana, Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 września 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.233.2019.2.ISK wskazuje, że:

„ Odnosząc się do określenia podstawy opodatkowania w sytuacji, należy uznać, że dochodzi do zrealizowania danego Bonu w całości. Powyższe wynika z faktu, że klient (posiadacz bonu) ma możliwość dokonania zakupów towarów lub usług o wartości równej kwocie nominalnej bonu, jak również w kwocie niższej, przy czym (o czym klient jest informowany) w przypadku dokonania ww. zakupu o wartości niższej niż wartość nominalna bonu, nie ma on możliwości realizacji niewykorzystanej części bonu w późniejszym terminie. Tym samym klient w momencie realizacji bonu posiada wiedzę, że niewykorzystana kwota bonu nie zostanie mu zwrócona, jak również nie ma możliwości dokonania kolejnego zakupu z użyciem tego bonu i wykorzystania pozostałej kwoty bonu.

Zatem, ponieważ to Wnioskodawca jest emitentem przedmiotowych Bonów MPV i posiada informacje o wysokości wynagrodzenia zapłaconego za Bon, to przy określaniu podstawy opodatkowania podatkiem VAT zastosowanie znajdzie art. 29a ust. 1a pkt 1 ustawy, tj. za podstawę opodatkowania w odniesieniu do tego przedmiotowego Bonu MPV należy przyjąć kwotę wynagrodzenia zapłaconego za ten Bon przez klienta (w tym konkretnym przypadku wartość nominalną Bonu), pomniejszoną o kwotę podatku VAT związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami z całej kwoty zrealizowanego bonu MPV.”

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: podstawa opodatkowania, bon różnego przeznaczenia (mpv)