Podatek VAT a miejsce świadczenia usług 

Jedną z elementarnych cech podatku VAT jest to, że ma on charakter terytorialny. Oznacza to, że miejsce opodatkowania nie zawsze będzie wyznaczać kraj siedziby sprzedawcy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają bowiem zasady które pozwalają ustalić w których kraju znajduje się miejsce świadczenia usługi.

W tym zakresie możemy wyróżnić dwie reguły podstawowe.

Po pierwsze zgodnie z art. 28b ustawy VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 28c ustawy VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Jak zatem widać kryterium ustalenia miejsca świadczenia usługi zostało powiązane ze statusem usługobiorcy.

Przykładowo jeżeli podatnik z Polski świadczy usługę informatyczną na rzecz podatnika z Niemiec to miejscem opodatkowania usługi będą Niemcy. Usługobiorca na zasadzie odwrotnego obciążenia rozliczy podatek nalezny w Niemczech. Taka transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, a polski podatnik ma obowiązek wystawienia faktury bez kwoty i bez stawki podatku z adnotacją odwrotne obciążenie.

Jeśli natomiast podatnik z Polski świadczy usługę informatyczną na rzecz konsumenta z Niemiec, to zgodnie z art. 28c ustawy VAT usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce.

Należy przy tym pamiętać, że ustawa VAT wyznacza mnóstwo wyjątków od reguł ogólnych. W tym zakresie wskażmy przykładowo na treść art. 28e ustawy VAT, który podaje, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

W rezultacie niezależnie od statusu usługobiorcy oraz niezależnie od miejsca zamieszkania czy miejsca pobytu w przypadku usług związanych z nieruchomościami miejscem opodatkowania będzie zawsze kraj położenia nieruchomości.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: miejsce świadczenia usług